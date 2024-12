Eljegyezték Selena Gomezt - fotók

"Most kezdődik az örökké" – Selena Gomez csak ennyit írt lapozható Instagram-bejegyzéséhez, amellyel tudatta, hogy megkérte a kezét Benny Blanco zenei producer, akivel nagyjából másfél éve vannak együtt. A posztot alig pár óra alatt már 9 millióan kedvelték, nézze meg ön is!

Már korábban pletykáltak Selena Gomez eljegyzéséről

Korábban is többször felröppent már a pletyka, miszerint Selena Gomezt eljegyezte a párja, legutóbb augusztusban foglalkozott ezzel a sajtó. Az énekesnő és színésznő akkor a Rare Beauty jótékonysági akciója keretében látogatott el pár osztályterembe, hogy inspirálja a fiatalokat – amiről az Instagramon is mutatott egy lapozható bejegyzést. A követők és kommentelők rögtön az első képen kiszúrták (az egyébként nem feltűnő) gyűrűt, amelyet többen eljegyzési gyűrűnek gondoltak, miután Selena Gomez a bal gyűrűsujján viselte.

A színésznő egyébként többször jelezte már, hogy jelenlegi barátja, Benny Blanco élete szerelme, a kapcsolatukat a lehető legkomolyabban gondolja. Emellett egy Instagram-sztoriban korábban közzétett egy olyan fotót is, amelyen a gyűrűt (vagy annak helyét) egy szívecskés emojival fedte el – aminek nyomán persze szintén megindult a találgatás. Erről a fotóról volt szó:

Selena Gomez szelfije

Fotó: Instagram/Selena Gomez / Instagram/Selena Gomez

Most akkor eljegyzés vagy esküvő volt?

Ami érdekes, hogy a mostani poszthoz Benny Blanco úgy szólt hozzá, mintha nem is az eljegyzésre, hanem már az esküvőre került volna sor: "Hé, várj... ez a feleségem" – írta.

Akárhogy is, a jeles eseményhez rengeteg híresség is gratulált, többek között Jennifer Aniston, Taylor Swift, Gwyneth Paltrow, Nina Dobrev, Lily Collins, Olivia Wilde, Shay Mitchell, Ashley Benson, Suki Waterhouse, Gordon Ramsay, Lil Nas X vagy épp a magyar származású Mariska Hargitay is hozzászóltak az ünnepi bejegyzéshez.

Selena Gomez és Benny Blanco zenei producer egyébként 2023 nyarán jöttek össze, az énekesnő előtte többek között Nick Jonasszal, Justin Bieberrel és The Weeknddel is járt.