Mindenki megijedt, zokogva jelentkezett Singh Viki - videó

„Rengeteg fellépésem van most országszerte, megyek, vezetek, tök egyedül. Rengeteg időm van gondolkodni, rengetegszer érzem magam egyedül, magányosan, ma különösen sz.r napom volt. Az egész délelőttöt végigbőgtem, míg el nem indultam a fellépésemre. Mindegy is, hogy miért, tök más dolog miatt” - mondta az Instagramra kitett videójában Singh Viki, aki a TV2-n előbb a Megasztárban próbálkozott, majd a Rising Star hozta meg neki a sikert és az ismertséget.

Singh Viki

Fotó: Instagram / Singh Viki

Az énekesnő megállt egy benzinkútnál, és egy apró gesztus annyira meghatotta, hogy elsírta magát. Itt vannak a részletek:

Korábban az énekesnő arról is beszélt, hogy rossz kapcsolatai voltak, egyik barátja meg is verte: "Nekem is volt toxikus párkapcsolatom. Mondhatni, az életem legnagyobb szerelmei mérgező férfiak voltak, egy picit ezt is írtam ki magamból. Az egyikre 8 év ment el az életemből. 4 évig nem tudtam kilépni belőle, a következő négyben pedig nyalogattam a sebeimet, és egyszerűen senkit nem tudtam beengedni az életembe, mert még mindig ebbe a fiúba voltam szerelmes. Hozzáteszem,

ő engem bántalmazott, megvert, megalázott és ennek ellenére nem múltak el az érzéseim.

Az a helyzet volt, amikor a nő lemegy egy olyan szintre, ahol megverik, és utána még ő könyörög, hogy ne hagyják el. Akkor nem értékeltem magam annyira, hogy kilépjek ebből" - emlékezett. A részletekről itt olvashat.