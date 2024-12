Sydney Sweeney bikiniben: az 5 milliárdot érő villájában fotózták

A kétszeres Emmy-jelölt színésznő nemrég egy 13,5 millió dolláros villát vásárolt meg - 4,5 millió dollárral kevesebbért, mint amennyit eredetileg kértek érte. Ez mai középárfolyamon 5 milliárd 274 millió forintnak felel meg. A hatalmas ingatlanban, amely 30 percre van a floridai Key Westtől, hat hálószoba, nyolc fürdőszoba van, az edzőterem, a játékszoba, a medence, a jakuzzi és hasonlók mellett.

Sydney Sweeney-t most egy paparazzo fotózta le, a színésznő lila bikiniben látható a képeken.

Sydney Sweeney visszatér

Júliusban jelentették be az alkotók hivatalosan is, hogy folytatást kap a nagy sikerű Eufória sorozat, és már a forgatások kezdeti időpontját is kijelölték. Azt is elárulták, hogy mely színészek azok, akik biztosan visszatérnek a harmadik évadra, és már egész biztosan köztük lesz Sydney Sweeney is, aki Cassie Howardot alakítja a sorozatban.

A bejelentést megelőzően hónapokig folytak a találgatások, hiszen a sorozat szereplőinek karrierje mára nagyon beindult a kezdetekhez képest, így kérdéses volt, hogy egyéb elfoglaltságaik miatt tudják-e vállalni a felkérését. Erről itt olvashat hosszabban.