Szülés utáni fotójával köszönti kisfiát Szabó Zsófi

Szabó Zsófi jelenleg a Dancing with the Starsban látható, ahol az őt ért nehézségek ellenére is nagyon szépen teljesít. Ezenkívül a Mokka állandó műsorvezetője és a TV2 Klub nagykövete is, ahol az Újratervezés című műsora is futott nemrég. A műsorvezető szívesen beszél karrierjével kapcsolatos dolgokról, azonban magánéletéről nem szívesen nyilatkozik a válása óta, ami nagyon megviselte. Szabó Zsófi mindig kihangsúlyozza, hogy számára az első és a legfontosabb a kisfia, akire bármilyen körülmények között szakít időt, és a munkáját is igyekszik úgy szervezni, hogy Mendel ne lássa a kárát.

Bár sokan támadják, hogy sosem mutatja meg a kisfiút, őt ez nem érdekli, mert nem szeretné, ha bármilyen hátránya származna ebből egyetlen gyerekének, aki most töltötte be a hétéves kort. Szabó Zsófi megható közös fotóval köszöntötte őt a közösségi oldalán is, ahol közvetlenül a kisfiú születése után készült fotót is mutatott kettejükről.

Ma 7 éve, hogy megszülettél! Azóta kapott igazi értelmet az életem. Köszönöm, hogy engem választottál anyukádnak!

Isten éltessen sokáig! Azt kívánom, hogy legyél egészséges és boldog a többit pedig apával megoldjuk" - írta a műsorvezető kisfia születésnapja alkalmából.

Szabó Zsófi a Dancing with the Starsban

Szabó Zsófi Andrei Mangrával kezdte a Dancing with the Stars ötödik évadát, a táncos azonban verekedős botránya, rendőrségi ügye miatt távozott a műsorból, még az országot is elhagyta egy időre. A Mokka műsorvezetője nehéz heteken van túl, rengeteget sírt, azonban új táncpartnerével, Suti Andrással mindent megtesznek azért, hogy bizonyítsanak a zsűrinek és a nézőknek is.

Egy nagyon kemény és szép időszak van mögöttem. Hiszem, hogy minden van valamiért.

Mindenért hálásnak kell lennünk. Most is nagyon hálás vagyok, és az, hogy most itt ülök veled Andris, az egy nagyon nagy dolog" - mondta Szabó Zsófi, aki azóta már túllépett a történteken és jó esélye van arra is akár, hogy végső győztese legyen a műsornak az új táncpartnerével.