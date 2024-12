Szabó Zsófinak üzenget a súlyos botrányba keveredett Andrei Mangra

Két hete a Dancing with the Stars táncosát, Andrei Mangát súlyosan összeverték az otthonában. Andrei Mangra rendőrségi ügybe keveredett, és sokáig kétséges volt, hogy táncparkettre lép-e Szabó Zsófi mellett. A TV2-vel közösen végül úgy döntöttek, hogy nem folytatja a műsort, így Suti András vette át a helyét. Úgy tűnik, továbbra sem hagyja teljesen magára egykori táncpartnerét, és a képernyőn keresztül figyelemmel kíséri, hogyan versenyez Szabó Zsófi a TV2 show-jában. Andrei Mangra most egy Instagram-sztoriban üzent egy korábban készült, közös képükkel:

A profi táncos a napokban megszólalt a támadásról

A táncos elmondása szerint az egyik támadója küldte be az információkat és a róla készült megalázó felvételeket a sajtónak, mivel nem engedett a zsarolásuknak. Állítólag éjszaka betörtek a lakásába váratlanul, miközben ő már aludni próbált, hiszen tudta, hogy reggel 7 órakor már jelenése van a Mokka stúdiójában. Ez esik leginkább nehezére a profi táncosnak, hogy rossz hírét keltették, és olyan dolgokat állítottak róla, ami nem igaz.

Andrei Mangra a Tényeknek elmondta, hogy félálomban hallotta, hogy kapucsengőn csengettek, de nem gondolta, hogy hozzá szeretne valaki váratlanul beállítani. A két férfi aztán mégis betört az általa bérelt lakásba, fenyegették, kergették, az egyikük még egy kést is kivett a konyhai fiókból. A pénztárcáját is elvitték, ezért sem merte a telefonját már elővenni sem, hogy legalább azt ne vegyék el tőle. A bántalmazás jelei látszanak rajta, azokat is megmutatta.

Andre Mangra megosztotta azt is a TV2-vel, hogy amint kihallgatták őt a rendőrök összepakolt a lakásában és egy szállodában töltötte az elmúlt napokat. Andrei Mangra azóta hazautazott Nagyváradra a történtek feldolgozása érdekében, de úgy tűnik, a képernyőn keresztül követi az eseményeket és továbbra is drukkol Szabó Zsófinak.