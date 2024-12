Szabó Zsófi: Csak sírni tudok egész este és egész nap

A Mokka műsorvezetője és táncpartnere, Suti András bejutottak a Dancing with the Stars döntőjébe, a hétvégén utoljára lépnek együtt a táncparkettre. A nagy öröm ellenére a TV2 sztárja az elődöntő után a könnyeivel küszködve adott interjút: bevallotta, hogy a műsor – egyfajta terápiaként – két dologban nagyon sokat segített neki. Egyrészt, hogy jobban megismerje és megmutassa önmagát, valamint hogy túllendüljön az elmúlt időszak nehézségein.

Csak sírni tudok egész este és egész nap. A Micsoda nőben mondja Julia Roberts, hogy ha sokszor mondják, hogy tehetségtelen vagy, meg rossz vagy, meg nem érsz semmit, akkor elhiszed... Nekem nagyon sok mélység volt az elmúlt években az életemben, a karrieremben, a pályafutásomban, a magánéletemben, és amit a Dancing ad, azt senki nem veszi el tőlem.

Nagyon keményen dolgozom azért, hogy itt lehetek a fináléban, és nagyon hálás vagyok, hogy ezt az emberek értékelik" – mondta a Blikknek.

Szabó Zsófi és párja betegen készülnek a döntőre

Szabó Zsófi Andrei Mangra botránya után Suti Andrással folytatta a TV2 show-ját, és vele sikerült eljutnia a műsor döntőjéig. A továbbjutásukat követően hétfőn megkezdték az utolsó próbákat, de a műsorvezető Instagram-bejelentkezése szerint a párjával mindketten lebetegedtek. Egyelőre nem tudni, mennyire komoly a baj, és hogy veszélybe került-e a szereplésük.

Szombat este már az elődöntőben mérkőztek meg egymással a sztárok és profi táncos partnereik. A Dancing with the Stars hetedik adásában a versenyzők a tél hangulatát idézték meg, a Winter is coming tematikájú show-ban pedig kreatív és látványos produkciókat láthattak a nézők, a legismertebb karácsonyi slágerekre táncoltak a párosok.

Egyenes ágon jutott tovább Szabó Zsófi és Suti András valamint WhisperTon és Tóth Katica az elődöntőben. A veszélyzónába került az utolsó előtti adásban Törőcsik Franciska és Baranya Dávid, valamint Mihályfi Luca és Hegyes Berci. A nézők döntése alapján csak egyikük juthatott tovább, akik nem mások, mint Törőcsik Franciska és Baranya Dávid. A verseny tehát véget ért Mihályfi Luca és Hegyes Berci számára, akik élő adásban jelentették be, hogy egy párt alkotnak a műsoron kívül is.