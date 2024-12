Itt vannak az idei év legviharosabb szakításai a magyar sztárok között

Schóbert Lara és Szekszárdi Tamás

Nem kellett túl sok idő Schóbert Larának, hogy túltegye magát a pár hónappal ezelőtti szakításán, ami akkor látszólag nagyon megviselte. Májusban hozta nyilvánosságra a hírt, hogy szakítottak tíz évvel idősebb barátjával, a focista Szekszárdi Tamással. A fiatal lány úgy érezte, hogy nincs tovább, teljesen összetört, hogy nincs tovább. Állítólag előtte is hullámzó kapcsolatuk volt, már tavaly karácsonykor is szakítottak, végül a távolság vetett véget a szerelmüknek. Schóbert Lara azonban nemrég elismerte, hogy máris új párja van és azilletőt Daninak hívják, vállalkozó, aki a legnehezebb pillanatokban is ott volt mellette, számíthatott rá. Állítólag már a szüleinek is bemutatta a fiút, akivel nemrég Barcelonába utazott.

Schóbert Lara és új párja, Dányi Dániel

Fotó: Schóbert Lara Instagram

Gajdos Tamás és 17 évvel fiatalabb menyasszonya

A műsorvezető és párja 28 év után szakítottak, de csak idén ősszel derült ki egy friss interjúból kiderült, hogy már két éve külön élnek. Gajdos szerint elfáradt a kapcsolatuk, és Krisztina kérését szeretné tiszteletben tartani, hogy önállóan is szeretne helyt állni az életben, így most mind a ketten magukra koncentrálnak.

Halastyák Fanni és Fenyvesi Barna

Halastyák Fanni, vagyis más néven Nemazalány még az Ázsia Expressz harmadik évadában Szlépka Armanddal szerepelt, amit meg is nyertek. Nem sokkal később a TV2 realityje, a Párharc harmadik évadában is együtt tűntek fel, majd a sajtótájékoztatón elismerték, hogy már nem alkotnak egy párt. Az énekesnőnek valószínűleg a valóságshow-szereplők a zsánerei, ugyanis hamarosan Fenyvesi Barna mellett találta meg a boldogságot, akivel elég gyorsan haladtak köztük a dolgok. A szerelemből szeptemberben eljegyzés lett, Halastyák igent mondott, azonban pár napra rá Fenyvesi Barna Instagram-oldaláról az összes közös fotójuk egyik napról a másikra eltűnt, és már nem is követik egymást a közösségi oldalon. A találgatásokat követően a férfi úgy döntött, tisztázza a helyzetet és elárulta, hogy valóban a lánykérést követő pár napban mégis szakítottak Halastyák Fannival.