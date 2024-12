Bejelentették a 2025-ös Sziget Fesztivál fellépőit

Megérkezett az első hivatalos közlemény a 2025-ös Szigettel kapcsolatban, ami jövőre augusztus 6 és 11 között kerül megrendezésre.

Talán egy picit megvárattuk a közönségünket az első bejelentéssel, de minden túlzás nélkül állíthatom, hogy megérte

– kezdte a 2025-ös Sziget első neveinek bejelentését Kádár Tamás, a fesztivál főszervezője.

„ A sztárokban és izgalmas zenei újdonságokban bővelkedő lista egyértelműen mutatja azt a törekvésünket, hogy a fesztivál minden színpadán sokszínű, aktuális és érdekes legyen a zenei felhozatal, legyenek újdonságok, nagy visszatérők és minden műfajban sok új, friss, Magyarországon még soha nem látott produkció is a Szigeten” - tette hozzá a főszervező.

Hivatalosan is bejelentették a 2025-ös Sziget első fellépőit

Fotó: Fotó: Sziget Festival Official / Fotó: Sziget Festival Official

Fergeteges cunamiként robbant be nemzetközi zenei világba Charli XCX idén kiadott, ’Brat’ című lemeze, melynek dalai azóta több százmillió meghallgatásnál tartanak a Spotify-on. A Brat hatalmas és menő, árnyalt és sebezhető, és az év egyik legjobb popalbuma – írta a kritika, mi pedig élőben is megbizonyosodhatunk erről a 2025-ös Szigeten. A Brat azonban több mint egy nagyon sikeres album, „a brat egy kulturális jelenség, amely világszerte visszhangra talált az emberek körében, és brat summer esztétikaként és életmódként honosodott meg” - indokolták jelentőségét az alkalommal, hogy a „brat” kifejezést választotta a 2024-es év legfontosabb szavának a Collins Dictionary.

2020-ban nagy elismeréssel fogadta a kritika ’Pink Pony Club’ című dalát, ami aztán a 2023-ban kiadott lemezén köszönt vissza, mellyel egycsapásra robbant be a köztudatba Chappell Roan. A The Rise and Fall of a Midwest Princess albumával a legmeghatározóbb listákra került fel, élő koncertjeivel pedig hatalmas rajongóbázist tudhat már magáénak, nem utolsó sorban Chappell 6 (hat) kategóriában is várja a 2025-ös Grammy díjátadót.

A friss bejelentésben a főszervező kiemelte azt is, hogy jövőre a Szigeten lép fel a művészet, a zene és a technológia lenyűgöző metszéspontjában működő - Tale of Us-ból is ismert - Anyma. A Matteo Milleri néven született művész a techno műfajban dinamikus audiovizuális produkcióiról ismert. Az amerikai DJ és producer 2023-ban adta ki debütáló albumát, a „Genesys”-t, amelyet a remixekből álló kétrészes folytatás, a „Genesys II” követett, de Anyma volt Fred again.. „Turn on the Lights Again” és Lana Del Rey „Say Yes to Heaven” című dalának remixelője is. December 27. és január 1. között Anyma hat koncertet ad a Las Vegas-i Sphere-ben, hogy beharangozza az új évet. Minden Anyma koncert pazar, futurisztikus látványvilágot ígér, ez várható a Szigeten is.