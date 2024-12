Mentőt kellett hívni, nagyon rosszul lett a Farm VIP sztárja

A több tévéműsorból ismert Szögeczki Ági közösségi oldalán számolt be arról, hogy váratlanul nagyon rosszul lett, mentőt is kellett hívnia. Egy CT-vizsgálata már volt, lehet, hogy MR-re is küldik, egyelőre nem tud többet mondani, sok vizsgálat vár rá. A posztja nem osztható, de itt megnézhető.

Szögeczki Ági a TV2-n, a Farm VIP-ban

Fotó: TV2

Korábban táplálkozási problémái voltak: „Hét-nyolc hónapon keresztül nem tudtam abbahagyni a nassolást. Volt egy időszak, amikor vártam, hogy este egyedül legyek és egyek. Rengeteg csokoládét ettem, nem tudtam abbahagyni. Testileg-lelkileg is elindultam egy rossz úton. Feljött rám tíz kiló, minden ruhámat ’kinőttem’. Ez másodlagos, de voltam kivizsgáláson, és

egy hajszál választott el attól, hogy cukorbeteg vagy inzulinrezisztens legyek.

Mindennek pont a kapujában álltam meg, a legjobbkor cseréltem a csokit zöldségre" - kezdte Szögeczki Ági, aki a dohányzás után kapott rá a cukorra, aminek már súlyos egészségügyi következményei is lettek volna, ha nem áll le időben a fogyasztásával. Erről itt olvashat hosszabban.