Szőke Zsuzsi: Az életem egy totál csőd volt

Szőke Zsuzsanna a második évadtól kezdődően erősíti a Dancing with the Stars mezőnyét. Az első évadban Kinizsi Ottó volt a partnere, akivel a döntőig jutottak, végül ezüstérmesek lettek. Stana Alexandrához hasonlóan ő is dolgozott óceánjáró hajón, ahol a közönséget társastánccal szórakoztatta az utazások során. Idén a Kőgazdag fiatalok egyik szereplője, PSG Ogli volt az ötszörös latin tánc magyar bajnok és show-tánc világbajnok párja.

Szőke Zsuzsi

Fotó: Szőke Zsuzsi/Instagram

A 28 éves táncosnő elmondta, hogy a Dancing with the Stars változtatta meg az életét, amiért örökre hálás lesz.

"Amióta nem versenyzem, hanem ióta ez a showbiznisz van, azóta sokkal jobban élvezem ezt az egészet.

Sokkal jobban bele is teszem magam szerintem, mert érzem, hogy tetszik a nézőknek, imádják, amit csinálunk, én is egyfajta bulinak is fogom fel.

Nem azt érzem, hogy a táncversenyről néznek kívülről, hogy most csámpásan léptél, hanem egyszerűen csak élvezzük - kezdte egy podcast műsorban.

"Én most sem gondolom magam sztárnak, így ilyen szempontból nem szeretném azt mondani, hogy azért mentem a Dancing with the Starsba, hogy én sztár legyek. Nyilván megismernek az emberek, ami nagyon-nagyon jól esik, főleg az a sok kedvesség, amit kapok is. Én az első évadban csak háttértáncosként voltam jelent, mert luxushajókon táncoltam.

Mikor 2021-ben a második évad indult, nekem az életem egy totál csőd volt. Szétment a párkapcsolatom, volt 30 ezer a számlámon, a lakásom még nem volt kifizetve teljesen, oda még nem tudtam beköltözni.

Anyukámnál laktam és vártam a csodát. És megérkezett - részletezte Szőke Zsuzsi, aki hálás, amiért a Dancing with the Stars belépett az életébe.

Szőke Zsuzsi korábban egy sejtelmes poszttal tudatta, hogy egyedül ment nyaralni és kiderült, ugyanis szakított Bihari Ádámmal. Nemrég azonban ismét új párja van, akivel komolyabbra is tervezik a kapcsolatukat.

"A jelenlegi párkapcsolatom nagyon pozitívan hat rám.

Ő egy nagyon nyugodt valaki, egy igazi támasz, és én azért ki tudok borulni.

Ő egy nagyon pozitív, stabil valaki, aki nem csapongó, nincsenek ilyen hullámzásai. Nagyon jól érzem magam.

Egy két éven belül szeretnék gyerkőcöt

- fejtette ki a ZWorld podcast műsorban.