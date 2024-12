Magyar sztárbabák, akik 2024-ben születtek

Voltak, akik váratlanul néztek családalapítás elé, és olyanok is, akiknek régi álmuk vált valóra. A következő sztárok mind büszkén jelentették be, hogy idén szülői örömök elé néznek, és szinte azonnal világgá is kürtölték, hogy gyerekük született a közösségi médiában. Mutatjuk a sztárbabák legaranyosabb fotóit is!

Kulcsár Edina és G.w.M összesen hat gyereket nevel, kettő közös is született mióta összeházasodtak. Amara és Dion is a magyar sztárbabák táborát erősítik

Sztárbabák 2024-ben

Kiss Daniella

Az egykori szépségkirálynő és párja öt év után döntöttek úgy, hogy elérkezett a családalapítás ideje, azonban ők jövőre tervezték a babát, aki meglepetésükre hamarabb jött az életükbe. Kiss Daniella sokáig biztos volt benne, hogy fia lesz, ezért nagyon meglepődött, amikor kiderült, hogy lánya, aki december 20-ra volt kiírva, de már pár nappal korábban megérkezett szüleihez.

Pár nappal korábban érkezett az egykori szépségkirálynő kislánya

Zámbó Sebastian

Bár Zámbó Jimmy már nem élhette meg, de megszületett második unokája is, és az örömapa ismét a középső fia, Sebastian, akinek ez már a második házassága, és az előzőből is született egy fia, de új feleségének, Nikolettnek is hasonlóképpen vannak már gyerekei.

„Isten hozott köztünk kisfiam" - írta december 17-én második fiával készült közös képük mellé.

Jaskó Bálint és Horváth Sisa Anna

A színészházaspár egy forgatáson ismerkedett össze és szerettek egymásba, majd 2019-ben összeházasodtak. Mindketten vágytak már a gyerekre, most látták elérkezettnek az idejét, hogy bővítsék a családot. A Hazatalálsz színésze bár ritkán beszél a magánéletéről, nyáron büszkén újságolta, hogy felesége várandós, majd december 8-án megosztotta az örömhírt, hogy megszületett első fiuk, Jaskó Jakab.

Tornóczky Anita

A műsorvezető és párja öt éven keresztül küzdöttek azért, hogy teherbe essen a műsorvezető, végül pedig lombikprogram segítségével történt meg a csoda. Tornóczky Anita végül november 28-án adott életet kisfiának, Noelnek.

Busa Gabriella

Az Exatlon Hungary egykori győztese még a nyáron jelentette be, hogy kisbabát vár, majd októberben jelentkezett az örömhírrel a közösségi oldalán, ahol már képet is mutatott az újszülöttről.

Október 30-án megérkezett a mi kis csodánk, Viktória

- írta a bejegyzésében, melyből kiderült, hogy kislánya született.