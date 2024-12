A kétezres évekbeli televíziózás egyik legmeghatározóbb elemeként emlegetjük a Született feleségek című sorozatot, és nem ok nélkül. A kiváló casting mellett a széria remekül ötvözött különféle zsánereket, minden epizód bővelkedett drámában, komédiában és rejtélyekben, így együtt tudtunk sírni, vagy épp nevetni a kedvenc karakterünkkel. A nyolc évadot megélt sorozatot nemcsak a nézők imádták, hanem a kritikusok is, több rangos díjat is (Golden Globe, Primetime Emmy) hazavihetett a 2012-es befejezéséig. Ráadásul a világ számos pontján élő filmkészítőit is megihlette a műsor, mivel a Született feleségeknek készült, nigériai, kolumbiai, argentin és török feldolgozása is. Most pedig kereken húsz évvel az első évad debütálását követően felmerült a lehetősége egy spin-offnak is.

A Született feleségek szereposztása igen emlékezetesre sikerült

(Fotó: PhotoAgency AdMedia/face to face)

Született feleségek a ’60-as években

A sorozat alkotója, Marc Cherry a People magazinnak adott interjújában mesélte el, hogy hiába ért véget több mint egy évtizede a műsor, még mindig nem tudta elengedni a "kezét", és jelezte a rajongóknak, hogy készen áll visszatérni a Lila Akác közbe:

Úgy ismerem az utcát, mint a tenyeremet. Amikor ott forgatnak egy reklámot, rögtön tudom, hiszen minden házat ismerek. Nagyon jó volt ennek a helyszínnek írni sztorikat. És néha felteszem magamnak a kérdést: Vajon meg tudnám írni, milyen volt a Lila Akác köz 1966-ban?

– osztotta meg gondolatait a Született feleségek atyja.

A Teri Hatcher, Eva Longoria, Maria Cross vagy épp Felicity Huffman nevével fémjelzett sikerszéria folytatásával kapcsolatban Marc Cherryt az utóbbi években rendszeresen faggatták a fanatikusok, elmondása szerint legalább 70 ezer erre vonatkozó megkeresést kapott a rajongóktól. Valószínűleg emiatt dönthetett úgy, hogy enged a belső késztetésnek, újból tollat ragad, és néhány évtizedet visszaugorva elhoz nekünk Született feleségek-sztorit az 1960-as évekből.