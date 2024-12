Fiatal férfiakkal randizna a Született feleségek sztárja

A Született feleségek óriási siker volt világszerte, a sorozat színésznője pedig arról beszélt, hogy nem bánja az öregedést – 60 éves lett decemberben. „Csak egyféleképpen lehet az öregedéssel kapcsolatban érezni, és ez a hála... Minden nap a föld felett egy ajándék... Tényleg nagyon hálás vagyok” – mondta.

Teri Hatcher, Született feleségek

Fotó: AFP

Új filmje a How to Fall in Love by Christmas, ezzel kapcsolatban elmondta, hogy nem olyan izgalmas a magánélete, mint sokan hiszik. „Nem randizom sokat. Leginkább a macskámmal randizom. Amúgy pedig franciát tanulok, a Duolingón csinálom, az alkalmazásban. Azt vettem észre, hogy amikor ágyba bújok... csinálom a kis Duolingómat” - osztotta meg Hatcher.

A Született feleségek sztárja macskával alszik

„A macskám egy másik életben biztosan francia lehetett, mert felugrik a mellkasomra, és csak ül a mellkasomon, amíg tanulom a nyelvet... aztán csak simogatom a macskámat. Jobb, mint bármelyik randi, amire elmehetsz” - vélekedett.

A műsorvezető azt javasolta Hatchernek, hogy fiatalabb férfiakkal randizzon. „Rendben, oké, sorakozzanak fel… az emberek azt mondják, hogy nem tudják elhinni, hogy nem randizol, biztos sorban állnak az ajtó előtt, én meg azt mondom, hogy nem így van: néha-néha kinyitom, de nincs ott senki”.

Hatcher korábban bevallotta, kirakták egy társkereső alkalmazásból, miután a profilját hamisnak találták. Akkor azt állította, hogy nem találkozott senkivel az alkalmazásokon keresztül.

