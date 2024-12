Taio Cruz jövő nyáron ismét Magyarországon koncertezik

Jövőre immár 12. alkalommal utazhatunk vissza az időben a szegedi Deja Vu fesztiválon, melynek három napja három évtizedet ölel majd fel, a 80-as, 90-es és 2000-es évek legjobb házibuli zenéit felsorakoztatva. A legnépszerűbb hazai retrobuli az elmúlt években hatalmas népszerűségre tett szert, ahová az ország minden pontjáról érkeznek az ezredfordulós zenék rajongói. A rendre telt házas fesztiválon pedig évről-évre érkeznek a korszak legnagyobb sztárjai, egy önfeledt retrodiszkóvá varázsolva az Újszegedi Partfürdőt, jövőre - mások mellett – Taio Cruz, a Boney M., a Backstreet Boys vagy CC Catch slágereivel.

Óriási hír a rajongóknak, hogy a Deja Vu fesztiválon koncertet ad a nigériai-brazil származású szupersztár, Taio Cruz, aki hosszú ideje nem is lépett már színpadra és utoljára 2011-ben járt Magyarországon. Cruz 1980-ban született Londonban. Pályafutását dalszerzőként kezdte, debütáló albuma, a ’Departure’ 2008-ban jelent meg, ami aranylemez is lett az Egyesült Királyságban. Az albumon található dalok sikere indította el nemzetközi karrierjét. Második albuma, a ’Rokstarr’, 2009-ben jelent meg a ’Break Your Heart’ és ’Dynamite’ című slágerekkel. Cruz számos neves előadóval dolgozott együtt, például Keshával, Kylie Minogue-gal, Travie McCoy-jal vagy David Guettával. Emellett ő írta a "Telling the World" című dalt is, amely a Rio című animációs film dalaként híresült el. Harmadik stúdióalbuma, a TY.O, 2011 decemberében jelent meg. 2004-es ’Your Game’ című dala Brit Awardot hozott Cruznak, de nyert American Music Awardot, majd a ’Break Your Heart’ újabb díjat hozott neki a Brit Awards-on, amire később a ’Dynamite’ miatt is jelölték. Háromszor nyert a Billboard Awards-on, ugyanúgy háromszor hozott el díjat a ASCAP Awards-on és a ’Dynamite’ nyert a MuchMusic Video Awards-on is díjat.

Szegeden lép fel jövőre a 20. század végének egyik legnagyobb popikonja, a „diszkóhercegnőként” elhíresült CC Catch, a kor popkultúrájának olyan meghatározó dalaival, mint a Heartbreak Hotel, a Heaven and Hell, a Soul Survivor vagy az Are You Man Enough?.