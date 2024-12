Teljes titokban nősült meg Brasch Bence, márciusban jön a baba

Brasch Bence és Gál Réka Ágota régóta ismerik egymást, de hivatalosan csak idén május óta alkotnak egy párt. A nyár elején elhatározták, hogy összeházasodnak, egy hónapja pedig ki is mondták a boldogító igent.

Kívülről azt érezhetik az emberek, hogy talán túl gyorsan halad a kapcsolatunk, de én abban hiszek, hogy ha két ember között ekkora az összhang, akkor az idő egyáltalán nem számít

– magyarázta Brasch Bence.

Brasch Bence és Gál Réka Ágota esküvője teljes titokban zajlott, csak a szűk családi és baráti körük volt jelen, akik hamarosan egy kisbaba születéséhez is gratulálhatnak, a színészházaspár ugyanis szülői örömök elé néz.

Kisfiunk lesz! Most vagyok 24 hetes várandós, és márciusban érkezik a kicsi

– jelentette be az óriási örömhírt a hot! magazinnak a kismama. – Nagyon jól érzem magam. Már folyamatosan érzem a picit, és folyamatosan indulnak be az anyai ösztöneim. Az első trimeszter nem volt könnyű, de szerintem még így is a szerencsésebbek közé tartozom. Iszonyatosan fáradt voltam, egy hónapig úgy éreztem magam, mintha egyfolytában másnapos lennék. Az augusztusi nagy meleget pedig egyáltalán nem bírtam! Nagyjából végigaludtam azt az időszakot. A második trimeszter viszont már sokkal kellemesebb. Most úgy érzem, tele vagyok energiával - idézi Rékát a Bors.