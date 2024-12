Meztelenül fotózták Tolvai Renit

A Megasztár 5. évadának győztese volt Tolvai Reni, aki 2010-ben lett az év hangja, és nemcsak a versenyt, hanem egyik versenytársa szívét is megnyerte, ugyanis azóta is kapcsolatban van Kállay-Saunders Andrással: azonban nagyon óvják a magánéletüket, szinte semmit sem lehet tudni róluk.

Tolvai Reni

Fotó: Instragram/Tolvai Reni

Tolvai Reni idén a Sztárban sztár All Stars szereplője volt, jól ment neki, öt adásban is szerepelhetett. Az énkesnőt most egy kádban fotózták, mint látható, piros mikulássapka és piros kesztyű van rajta:

A Megasztár idején a még csak 19 éves Tolvai Renit nagyon zavarta, hogy túlsúlyos, és sokáig igyekezett lefogyni, akkor még eredménytelenül. Nagyon küzdelmes volt számára, hogy elérje a mostani alakot, amiben egy finteszedző volt a segítségére, akinek múltkor nyilvánosan mondott köszönetet a közösségi oldalán, ugyanis szerinte nélküle ez nem ment volna, de mostanra már igazán elégedett az alakjával.

Ugyanaz a színpad, ugyanaz a verseny, csak egy pár év távolságra... Utáltam edzeni, mindig azt mondtam hogy nekem az a heti 3-szor 1 óra sem fér bele az időmbe.

Bár általánosságban egészségesen étkeztem, de jóval többet, mint amire szükségem van. Volt egy olyan pont, amikor elegem lett abból a bókból, amit mindig kaptam, ami így szólt: "pedig milyen szép az arca" - ebben a pedig szó volt az, ami bántott, de tudtam, hogy én tehetek róla, senki más" - írt a súlyproblémáiról szóló bejegyzésében a 33 éves énekesnő, aki a Sztárban Sztár All Starsban tért vissza nemrég, és elégedetten nyugtázta, hogy teljesen másképp fest a színpadon, mint pár évvel korábban.