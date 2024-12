Újabb hírek érkeztek a Tompos Kátya kezelésére szánt adományokról

A 41 évesen meghalt Tompos Kátyát még júliusban,mteljes titokban helyezték végső nyugalomra a Farkasréti temető 31-es parcellájában, a szertartáson csak a szűk család, a barátok és a kollégák vettek részt.

Tompos Kátya

Fotó: Tompos Kátya/Facebook

A színésznő titokban tartotta rákos betegségét, azonban már a halála előtt is a barátai győzködték, hogy kérjen segítséget, ugyanis egy speciális kezelésre lett volna szüksége. Tompos Kátya megsegítésére hatalmas összefogás kerekedett pár nap leforgása alatt, egy gálaestet is tartottak, melynek bevételét teljes egészében a színésznő kezelésére szántak. Ezenkívül a Fábián Juli Emlékalapítványon keresztül is lehetett támogatni gyógyulását, ahová rengetegen küldtek pénzt azért, hogy a színésznő mielőbb megkaphassa a kezelést, de már túl késő volt.

"A jogszabályok, és a Fábián Juli Emlékalapítvány alapító okiratában megjelölt célok nem adnak lehetőséget arra, hogy az alapítványnál hagyott összegeket közvetlenül az időközben megalakult Tompos Kátya Alapítvány számára vagy Tompos Kátya örököseinek utaljuk át. Az adományok további felhasználásáról az adományozók jogosultak dönteni" - közölte a Fábián Juli Emlékalapítvány még december első felében.

Az adományozási cél meghiúsulása esetén az adományok az adományozóknak visszajárnak.

Mi lesz a Tompos Kátya kezelésére összegyűjtött adományok sorsa?

Tompos Kátya közösségi oldalán azonban nemrég egy különös üzenet jelent meg, melyben a Tompos Kátya Alapítvány célkitűzéseit ismertették.

Kedvesek! Ahogyan Kátya is sokszor szólított meg Benneteket… Segítsetek, hogy Kátya emlékét éltetni tudjuk, és hogy támogathassuk más betegek gyógyulását! Tudjuk, minden kezdet nehéz. Rengeteg tervünk, álmunk van a Tompos Kátya Alapítvány célkitűzéseinek megvalósítására, de ehhez szükségünk van az aktív közreműködésetekre. Ha itt, a karácsonyi ünnepkörben akad pár percetek és szándékotok, cselekedjetek! Mint tudjátok, a Kátya gyógykezelésére korábban felajánlott adományok sajnos nem kerülnek át alapítványunkhoz automatikusan. Nekünk fáj a legjobban, hogy a felajánlott összegek már nem érhettek célba májusban arra, amire mindannyian szántuk azokat. De mi szeretnénk az adományok összegét Kátya szándékai szerint felhasználni! Így ha úgy érzitek, hogy alapítványunk céljai méltóak lehetnek Kátya örökének megőrzésére és mások támogatására, álljatok mellénk!

- olvasható a színésznő Facebook-oldalán.