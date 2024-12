Kiderült, hogy mi lesz a Tompos Kátya kezelésére összegyűjtött adományok sorsa

Tompos Kátya Jászai Mari- és Junior Prima díjas színművész, énekes 41 éves korában halt meg, hosszan tartó és ritka daganatos megbetegedése következtében. Betegségéről csak keveset lehetett tudni, és csak május elején derült ki, hogy ez volt a visszavonulásának oka. A színésznő mindaddig titokban tartotta, hogy milyen rossz az egészségi állapota, már a halála előtt is barátai győzködték, hogy kérjen segítséget, ugyanis egy speciális kezelésre lett volna szüksége. Tompos Kátya megsegítsére hatalmas összefogás kerekedett pár nap leforgása alatt, egy gálaestet is tartottak, melynek bevételét teljes egészében a színésznő kezelésére szántak. Ezenkívül a Fábián Juli Emlékalapítványon keresztül is lehetett támogatni gyógyulását, ahová rengetegen küldtek pénzt azért, hogy a színésznő mielőbb megkaphassa a kezelést, de már túl késő volt.

Mi lesz az adomány sorsa?

"A jogszabályok, és a Fábián Juli Emlékalapítvány alapító okiratában megjelölt célok nem adnak lehetőséget arra, hogy az alapítványnál hagyott összegeket közvetlenül az időközben megalakult Tompos Kátya Alapítvány számára vagy Tompos Kátya örököseinek utaljuk át. Az adományok további felhasználásáról az adományozók jogosultak dönteni" - közölte a Fábián Juli Emlékalapítvány szerdán az MTI-vel.

Mint írták, az adományozási cél (ez a befolyt adományok esetében Tompos Kátya gyógykezelése) meghiúsulása esetén az adományok az adományozóknak visszajárnak.

A Fábián Juli Emlékalapítvány most arra kéri az adományozókat, hogy legkésőbb 2025. január 15-ig írásban nyilatkozzanak az adminisztracio@fabianjuli.hu email címen az adományokkal kapcsolatos szándékaikról. Az adomány teljes vagy részbeni visszatérítését igénylők esetében kérik feltüntetni az adományozó nevét, bankszámlaszámát, a Tompos Kátya gyógykezelésére korábban nyújtott adomány összegét, a kért visszatérítés összegét, megosztott visszatérítés esetén a visszautalandó, illetve az alapítványnál hagyni kívánt pontos összeget. A visszatérítéseket a nyilatkozatok beérkezésének ütemében teljesítik.

Azok számára, akik az adomány egészét vagy annak egy részét a Fábián Juli Emlékalapítványnál szeretnék hagyni, erről a szándékról kell írásbeli nyilatkozatot tenni,

az adományozó neve, az eredetileg utalásra került bankszámlaszám, valamint az adomány pontos összege megjelölésével. Azon adományokat, amelyeket az adományozók a Fábián Juli Emlékalapítványnál kívánnak hagyni, az alapító okiratban meghatározott célok megvalósítására fordítják. Ezek közé tartozik többek között az emlékállítás a 2017 decemberében elhunyt Fábián Juli személyének, életpályájának és zenei munkásságának; nehéz helyzetben lévő zenészek támogatása; fiatal, pályakezdő zenészek segítése. "Azoknak az adományozóknak, akik nem vagy nem a fentiek szerint nyilatkoznak írásban adományuk további sorsáról, a korábban felajánlott pénzösszeget a nyilatkozóknak történő visszautalásokat követően utaljuk vissza arra a bankszámlára, amelyről az adomány érkezett" - szerepel a közleményben.