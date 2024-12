Top 10 tech sorozat: vajon tényleg megjósolják az emberiség jövőjét?

Néha a képzeletet is felülmúlja a valóságban is a technológia fejlődése, ami persze megihleti a forgatókönyvírókat is, akik megdöbbentő és sokkoló történeteken keresztül mutatják be, vajon mire számíthatunk a közeljövőben. Ez az a top 10 tech sorozat, mely egytől egyig olyan hátborzongató lehetőségeket tár a nézők elé, ami ma még talán elképzelhetetlennek tűnik, ám ez egyik pillanatról a másikra megváltozhat, és valósággá válhat.

Napról napra egyre nagyobb szerepet játszik az életünkben, és mindenütt jelen van a technológia, épp ezért hódítanak egyre nagyobb teret a technológiáról szóló műsorok is. A technológiáról szóló jó műsorok szinte minden műfajban jól működnek, de leginkább a hátborzongató sci-fi és thriller alkalmazza leginkább az utóbbi években. Nem meglepő, hogy egyre többen választanak tech sorozatokat és filmeket, hiszen elképesztő gyorsasággal fejlődik a technológia és nem győzik kapkodni a fejüket az emberek, hogy vajon mire lehet számítani az elkövetkezendő időszakban. Persze ezek sokszor a valóságtól elrugaszkodott sci-fi történetek, de sokak számára hihető az, hogy a már mindenki számára elérhető MI, azaz mesterséges intelligencia az emberiség ellen fordul, mivel sok film mutatott már be hasonló történetet ennek az eshetőségéről. Azoknak, akiket érdekel a téma itt van Top 10 tech sorozat az elmúlt évekből! Top 10 tech sorozat: Az egyik legsikeresebb a Netflix saját gyártású Black Mirror, azaz Fekete Tükör című sorozata

Fotó: Shutterstock/Copyright (c) 2023 Rokas Tenys/Shutterstock. Az elmúlt évek Top 10 tech sorozata: Mi és a jövő (Tomorrow and I, 2024), Netflix Az egyedülálló thai antológiasorozat a futurisztikus technológiák és a thai kultúra találkozását, valamint az ebből adódó elkerülhetetlen konfliktusokat, elképzelhetetlen feszültségeket és erkölcsi dilemmákat mutatja be a nézőknek. A Netflix legújabb thai sorozata érdekes technológiai témákat dolgoz fel

Fotó: Instagram A milliárd dolláros forráskód (The Billion Dollar Code, 2021), Netflix Az 1990-es évek Berlinjében egy művész és egy hacker feltalálta a világ újfajta látásmódját. Évekkel később újra összeállnak, hogy bepereljék a Google-t a szabadalom megsértése miatt. Feltöltés (Upload, 2020), Prime Video Korai halála után egy férfi tudatát feltöltik egy virtuális világba. Miután megszokja új környezetét, kérdések merülnek fel benne a halálával kapcsolatban. Mr. Robot (2015) Prime Video Rami Malek Oscar-, Golden Globe- és Primetime Emmy-díjas színész főszereplésével készült sikersorozat, mely négy évadot élt meg. Malek Elliot, a a briliáns, de labilis kiberbiztonsági mérnök szerepében tűnik fel a történetben. Az önbíráskodó hacker kulcsfigurává válik egy globális káoszra épülő, bonyolult játékban, amikor rejtett szövetségeseivel együtt megpróbálja felszámolni a korrupt vállalatot, amelynek védelméért a cégét fizetik.

A Mr. Robot című sorozat elképesztő sikereket aratott a nézők és a kritikusok körében is

Fotó: Mr Robot Facebook CSI: Cyber helyszínelők (CSI: Cyber, 2015) Netflix A népszerű CBS-sorozat a CSI: A helyszínelők harmadik spin-offja a CSI: Cyber helyszínelők, melynek főszerepében Particia Arquette tűnik fel. A sorozatban az FBI egyik különleges egységének mindennapjaival ismerkedhetünk meg, melyet Avery Ryan különleges ügynök vezet, és a kiberbűnözés elleni részleg kiberpszichológusaként az internetes bűncselekmények felderítésén dolgozik. Patricia Arquette a CSI-ban

Fotó: CBS Szilícium-völgy (Silicon Valley, 2014), Max Az egyik legsikeresebb tech sorozat, mely egyedülálló humorával vette le a lábáról a nézőket és a kritikusokat. A cselekmény Amerika egyik legnagyobb informatikai csúcstechnológiai központjában, a Szilícium-völgyben játszódik, fő karaktere Richard Hendricks, a Szilícium-völgyi mérnök, akinek küzdelmét követhetik nyomon a nézők, hogyan próbálja meg felépíteni saját cégét, a Pied Pipert - írja a Ranker.com. Fekete tükör (Black Mirror, 2011), Netflix A Netflix egyik legsikeresebb sorozata elvont történeteken át mutatja be a mai társadalom legnagyobb kihívásait és problémáit, sokszor hátborzongató cselekménnyel. A következő évadot 2025-re ígéri a streamingszolgáltató, eddig 7 évadot láthattak a sorozat rajongói. A Fekete tükör sajátossága, hogy minden egyes epizód más történetet mutat be, mégis hamar a fotelbe szegezi a nézőket a szürreális és bizarr hangulatával. Utópisztikus szexjelent a Fekete tükör egyik részében. A szereplők vissza tudják tekerni az emlékeiket, szemük furcsán megváltozik, amikor nincsenek jelen

Fotó: Netflix A célszemély (Person of Interest, 2011), Max Egy titokzatos, milliárdos szoftverzseni, Harold Finch, aki egy titokzatos tech-milliárdos úgy dönt, felbérel egy volt CIA-ügynököt, John Reese-t, hogy egy fejlett megfigyelő mesterséges intelligencia segítségével megelőzze az erőszakos bűncselekményeket, mielőtt azok megtörténnének New Yorkban. Chuck (Chuck 2007), Prime Video Amikor egy számítógépes kocka véletlenül kritikus kormányzati titkokat tölt le az agyába, a CIA és az NSA is megbíz egy ügynököt, hogy megvédje őt és kihasználja újonnan szerzett képességeit.

Ex Machina (2015), Netflix A film főszereplője egy fiatal programozó, akit arra választanak ki, hogy részt vegyen egy úttörő kísérletben a szintetikus intelligencia területén, egy rendkívül fejlett humanoid mesterséges intelligencia emberi tulajdonságainak értékelésével. Sonoya Mizuno és Alicia Vikander az Ex Machina című filmben

Fotó: Mongrel Media / Universal Pictures További tech sorozatok, amiket érdemes megnézni: A periféria, (2022), Prime Video

Devs, (2020), Disney+

A Térség, (2015), Prime Video

