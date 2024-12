Top 15 streaming premier: A héten is érdemes lesz tévé elé ülni

Az év utolsó hónapjában sem hagyják cserben a nézőket a magyarországi streaming-szolgáltatók. A K-pop műfajának kiemelkedő alakját, a második világháború egyik emblematikus vezetőjét, A Karib-tenger kalózai egykori szépségét és ősi idegeneket is láthatunk, ha bekapcsoljuk a televíziót. Mutatjuk, miből lehet választani, itt a heti top 15 streaming premier.

A top 15 streaming premier között megtalálható a héten debütáló Az enyveskezű is (Fotó: Prime Video - Amazon Studios)

Top 15 streaming premier: Churchill mindent eldöntő szerepe a II. világháborúban

1. Lamput (Lamput) – 2. évad 1-4.rész és 3.évad 1-30.rész december 2. Max

Egy ravasz, narancssárga őrült, Lamput megszökik egy rejtett laboratóriumból, így a tudósok, Slim Doc és Fat Doc őrjöngve próbálják elfogni. Lamputnak azonban mindig sikerül megszöknie.

2. Jung Kook: I Am Still (Jung Kook: I Am Still – The Original) – 1. évad (minden rész) december 3. Disney+

Jung Kook a BTS-ből 2023 júliusában vált világhírűvé a „Seven” című debütáló szóló kislemezének (Latto közreműködésével) megjelenésével. Ezzel úttörő sikert ért el, ő lett az első ázsiai szólóelőadó, aki a Billboard HOT 100, Global 200 és Global 200 Excl. listák élére került.

Jung Kook BTS-ből való kitörését, és szólókarrierének sikerét bemutató sorozat is megtalálható a Disney+ premierek között

(Fotó: Persona / NORTHFOTO/© 2020 by Entertainment Pictures)

3. Hawaii Five-0 (Hawaii Five-0) – 7-10. évad (minden rész) december 3. SkyShowtime

Egy új szövetséges segít McGarrettnek és a csapatnak, amikor egy fejvadász bandavezérek ellen követ el merényletet a szigeten.

A cikk több premierrel folytatódik, lapozzon!