Hatalmas lehetőséget kapott a Megasztár kedvelt énekesnője

A romániai Sepsiszentgyörgyről származó Tóth Abigél már korábban is elmondta, hogy Magyarországon tervezi a zenei karrierjét folytatni, azoban első saját fellépése szülővárosában volt egy hokimeccs előtt, melyről büszkén mutatott pár fotót is a közösségi oldalán. A Megasztár egykori versenyzője a tehetségkutatónak köszönhetően vált ismertté, valódi közönségkedvenc volt, még saját dala is íródott a verseny folyamán Rabmadár címmel. És ha ez még nem lenne elég a szerelem is rátalált a produkció színfalai mögött.

Tóth Abigél a Megasztár negyedik helyezettje lett, nagyon kedvelte a közönség. Most elképesztő lehetőséget kapott

Fotó: TV2

Bár Tóth Abigél kijelentette, nem tervez újra szerelembe esni egyhamar, hiszen nemrég szakított, mégis a legváratlanabb pillanatban találtak egymásra a show egyik táncosával, Horváth Bencével, akivel azóta is dúl a szerelem és közös életüket is Budapesten tervezik folytatni.

A fiatal énekesnő már biztos, hogy ott lesz Rúzsa Magdi közelgő nagykoncertjén, de addig sem állt meg az élete, hiszen sokan felfigyeltek a tehetségére. Most olyan megtiszteltetés érte, hogy az országban egyedülálló produkcióval a VoiSingersszel léphet együtt színpadra január 16-17-18-án este a Pécsi Kodály Központban. A VoiSingers egy igazán különleges kóruszenekar, akik modern köntösbe bújtatták a kóruszenét, hogy újra népszerűsítsék ezt a stílust. A pécsi kórus csapata 2012-ben alakult, és olyan neves énekesek figyeltek fel már rájuk, mint Kovács Ákos, akinek jóvoltából már többször is felléphettek a Budapest Sportarénában, az Ákos 50 országos turné keretein belül, de számos más együttműködésük is volt az elmúlt években.

A VoiSingers saját közösségi oldalán közölte a nagy hírt, hogy felfigyeltek a Megasztár énekesnőjére, aki sztárvendégként lép fel velük a januári tripla szuperkoncertjükön, ahol először adja elő hazai színpadon a Rabmadár című saját dalát is.

A Rabmadár c. dal előadója, a Megasztár 7. évadának 4. helyezettje Tóth Abigél - a VoiSingers koncertek sztárvendége! Kíváncsiak vagytok, hogy énekel majd Abigél egy extra 40 fős zenei formáció előadásában?

A pécsi Voisingers éppen az ilyen extra zenei találkozások híve, és bizony őket is lenyűgözte Abigél. Ezért a tripla koncert egyik ékes zenei különlegessége a Rabmadár c. dal bemutatója lesz, ami Abigél első magyarországi fellépésének alkalma is egyben" - írták bejegyzésükben.