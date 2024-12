Megszólalt új párkapcsolatáról a Megasztár énekesnője

A Megasztár hetedik évada sem marad szerelmespár nélkül, ugyanis kiderült, hogy az egyik döntős számára nemcsak szakmai sikert, hanem a szerelmet is elhozta a tehetségkutató akkor, amikor már nem is számított volna rá. Tóth Abigél egyáltalán nem tervezte, hogy új kapcsolatba kezd, hiszen nemrég vetett véget a párkapcsolatának, ami még a Megasztár előtt kezdődött, és nem ért túl szép véget. A sepsiszentgyörgyi lány meg is fogadta, hogy az éneklésre koncentrál, nem keresi a szerelmet, de az mégis váratlanul rátalált a tehetségkutató színfalai mögött. Tóth Abigél most elárulta, hogyan ismerkedett meg az új barátjával.

Tóth Abigél és Tolvai Reni a Megasztár döntőjében együtt duetteztek

Fotó: TV2

Táncórára mentem, ő a terem előtt melegített. Amikor megérkeztem, ő nem tudta, ki vagyok, azt hitte, ott dolgozom.

Amikor elkezdtük Túri Lajos koreográfussal a próbát, akkor derült ki Bence számára, hogy mi az igazság, hiszen a Voodo Baba produkcióban, a második élő show-ban ő volt az egyik táncos, aki támasztott az elején" - mesélte táncos barátjáról Tóth Abigél, akivel hamar megtalálták a közös hangott.

Horváth Bence táncos és a fiatal énekesnő közösen tervezik a jövőt Budapesten, ezért a férfi már egy gyűrűvel is meglepte párját. Tóth Abigél elmondta, hogy persze ez nem az a bizonyos gyűrű, de egy ígéretet szimbolizál kettejüknek, hogy együtt kezdenek új életet a fővárosban és támogatják egymást.

Szerencsére ott lesz mellettem a párom, aki egy picit idősebb, mint én, 29 éves.

Együtt szeretnék folytatni az életünket, mert ugyan még csak egy hónapja találtunk egymásra, de olyan az egész, mintha már sokkal régebb óta ismernénk egymást. Szerencsére a szüleim is nagyon megszerették, hamarosan jön is hozzánk" - magyarázta az énekesnő, aki most hazatért Sepsiszentgyörgyre a döntő után kicsit feltöltődni, de még az év végén visszatér Magyarországra, hiszen Rúzsa Magdi közelgő nagykoncertjén lép majd fel az énekesnő előtt a többi döntős énekessel, a nagy eseményre már saját dalokkal is készül.

Tóth Abigél nagyon elszánt a karrierjét illetően is, a Megasztár női zsűritagjának története is motiválja őt, szeretne hasonló utat bejárni. Nagyon boldog, hiszen Rabmadár című első saját dalát is nagyon szereti a közönség, ehhez hamarosan videoklip is készül, és már egy produkciós csapattal el is kezdték a közös munkát, hiszen minél több dalt szeretne. Ezenkívül hazájában is kapott egy megtisztelő lehetőséget, hiszen 2025-ben fellép majd a Sepsiszentgyörgyön megrendezésre kerülő divízió 1/A-s férfi jégkorong-világbajnokság nyitóünnepségén - írja a Blikk.