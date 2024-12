A Megasztár énekesnője szerelmes fotót mutatott - kép

A Megasztár hetedik évada sem marad szerelmespár nélkül, ugyanis kiderült, hogy az egyik döntős számára nemcsak szakmai sikert, hanem a szerelmet is elhozta a tehetségkutató akkor, amikor már nem is számított volna rá. Tóth Abigél egyáltalán nem tervezte, hogy új kapcsolatba kezd, hiszen nemrég vetett véget a párkapcsolatának, ami még a Megasztár előtt kezdődött, és nem ért túl szép véget. A sepsiszentgyörgyi hangsúlyozta, hogy az éneklésre szeretne koncentrálni, azonban arra még ő sem számított, hogy a színfalak mögött ismeri meg új párját, Horváth Bencét, a műsor táncosát.

Tóth Abigél

Fotó: TV2

"Táncórára mentem, ő a terem előtt melegített. Amikor megérkeztem, ő nem tudta, ki vagyok, azt hitte, ott dolgozom. Amikor elkezdtük Túri Lajos koreográfussal a próbát, akkor derült ki Bence számára, hogy mi az igazság, hiszen a Voodo Baba produkcióban, a második élő show-ban ő volt az egyik táncos, aki támasztott az elején" - mesélte korábban.

Horváth Bence táncos és a fiatal énekesnő közösen tervezik a jövőt Budapesten, ezért a férfi már egy gyűrűvel is meglepte párját. Tóth Abigél elmondta, hogy persze ez nem az a bizonyos gyűrű, de egy ígéretet szimbolizál kettejüknek, hogy együtt kezdenek új életet a fővárosban és támogatják egymást.

A szerelmesek a minap együtt utaztak el Csíkszentimrére, ahol nemcsak a hatalmas hónak, de egymásnak is örültek. A pillanatról egy fotó is készült, amit az énekesnő az Instagram-oldalán is megosztott, ahol azt látni, hogy Horváth Bence az ölébe kapja a Megasztár énekesnőjét, aki csak annyit fűzött a képhez, hogy "I'm happy," azaz boldog vagyok.