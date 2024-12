Ismert férfival látták Tóth Andit

Tóth Andit nemrég – egy YouTube-videója alapján – még Miller Dáviddal hozták össze a kommentelők, akik most azt találgatják, hogy az énekesnő együtt van-e Szépréthy Roland influenszerrel.

Tóth Andi

Fotó: Instagram/Tóth Andi / Instagram/Tóth Andi

A Redditen tűnt fel egy fotó, amelynek tanúsága szerint az énekesnő igen jól érezte magát a kísérője társaságában egy budapesti szórakozóhelyen, pusztán a kép alapján azonban kár lenne messzemenő következtetéseket levonni. Annyi biztos, hogy Szépréthy Rolandnak nemrég még a Tóth Andira igencsak hasonlító Mihályfi Luca volt a barátnője – aki viszont a Dancing with the Starsban összejött a táncpartnerével, Hegyes Bertalannal.

Mit mondott a magánéletéről Tóth Andi?

Tóth Andi a pletykára (egyelőre) nem reagált, korábban azonban elárult egy-két dolgot a magánéletéről. "Nagyon sokan kérdezitek, hogy van-e valakim, úgyhogy ezt most szeretném leszögezni: nem, nincs senkim. Csak a kutyám van" – mondta augusztusban, amikor arra a kérdésre is válaszolt, hogy boldog-e így.

"Nagyon örülök, hogy úgy válaszolhatok erre a kérdésre, hogy igen, nagyon boldog vagyok és kiegyensúlyozott. De visszanézve sem csinálnék semmit máshogy, így volt jó minden. Ha valamit megváltoztatnánk, még a végén valami máshogy sülne el, az ismeretlen pedig mindig bizonytalan. Jó ez így" – magyarázta.

Élete legkínosabb randevújáról is mesélt az énekesnő

Az énekesnő egy másik alkalommal élete talán legkínosabb randevújáról is mesélt, amikor váratlanul a férfi barátnője is megjelent a találkozón. Később azt is elárulta, hogy egyáltalán milyen randevúkat szeret vagy nem szeret, kiderült, hogy nincs épp könnyű dolga annak, aki őt akarná meghódítani.

"Első randi, étterem... Hát, sokat eszek, szóval nem fogja megérni. Nem tudom eldönteni egyébként, hogy egy étterem, az jó helyszín-e első találkozóhoz, mert én ennék, a csávó meg kérdezget" – elmélkedett Tóth Andi, aki nemrég egyébként angol nyelvű, sötét dallal tért vissza, miután jó másfél évre felhagyott az énekléssel.