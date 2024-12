Így tér vissza Tóth Gabi a Dancing with the Stars döntőjében - kép

Szombat este utolsó adásához érkezik a Dancing with the Stars ötödik évadja. Szabó Zsófi, Törőcsik Franciska és WhisperTon három-három koreográfiával készül a látványos fináléra. A döntőben visszatérnek a korábban kiesett párosok, így újra ott lesz a színpadon Tóth Gabi és barátja, Papp Máté Bence is. "Fináléra felkészültünk" - írta az Instagram-oldalán nem sokkal az adás kezdete előtt az énekesnő, aki még a kiesésük után is úgy látta, hogy "ellenszélben" harcoltak, nem kedvelte őket a zsűri.

Háromszor lépnek színpadra a döntősök

Mindhárom páros három koreográfiával lép színpadra a fináléban: egy vadonatúj tánccal; egy korábbi produkcióval, ami az évad alatt a kedvence volt; valamint a legelső adásban látott koreográfiájával. A produkciók után derül ki, idén ki lett a parkett királynője vagy királya. A nézők már most voksolhatnak kedvenceikre, hiszen az emelt díjas telefonszámok élnek.

A Dancing with the Stars ötödik évadjának döntője egy fergeteges nyitánnyal robban be szombat este; egy különleges produkcióval visszatérnek a korábban kiesett párosok; valamint egy különleges extra produkcióval táncparkettre lép a tavalyi évad második helyezettje, Marics Peti.

A Dancing with the Stars 5. évad finálé – december 14-én, szombaton 19:15-től lesz a TV2 műsorán. A műsorról rengeteg érdekességet itt olvashat.