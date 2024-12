Tóth Gabi a Dancing with the Stars döntőjében is odaszúrt a zsűrinek

Továbbra sem fogadja el a kritikákat Tóth Gabi, aki a verseny ideje alatt is folyamatosan üzengetett a Dancing with the Stars zsűrijének.

Szombat este utolsó adásához érkezett a Dancing with the Stars ötödik évada. Szabó Zsófi, Törőcsik Franciska és WhisperTon három-három koreográfiával készült a látványos fináléra, az este végén pedig eldőlt, hogy ki nyerte a műsort. A győztesek

Fotó: Szabolcs László - MW Bulvár / Szabolcs László - MW Bulvár A döntőben visszatértek a korábban kiesett párosok, így újra ott volt a színpadon Tóth Gabi és barátja, Papp Máté Bence is. A kisfilmjükben, a felkészülésnél Tóth Gabi még egyszer odaszúrt a zsűrinek. "Ezt nem értékeli a zsűri?"- kérdezte a korábbi nézeteltérésre utalva az énekesnő. "A zsűri szombaton már nem értékel, így van" - válaszolt Lissák Laura. Huh, akkor nem muszáj rugózni! - vágott vissza a zsűri korábbi kritikájára Tóth Gabi, akinek a lábát olykor nem tartották elég rugósnak. Az énekesnő korábban többször beszélt arról, hogy úgy érzi, "ellenszélben" kellett versenyezniük, amit a párja nélkül nem tudott volna végigcsinálni. "Csodálatos hetek voltak! Minden hét megerősített abban, hogy feladni soha és egy olyan ember van mellettem, akit talán kislányként álmodtam meg, hogy majd egyszer így leszek szeretve, támogatva és értékelve! Nagyon büszke vagyok Mátéra, sok ember tanulhatna tőle, ahogy én is teszem ezt azóta, amióta az életem része! Ekkora ellenszélben is idáig eljuthattunk, amit Máté nélkül nem tudtam volna megcsinálni! Boldog vagyok és szeretve érzem magam! Köszönjük mindenkinek a támogatást! - írta a kiesésük után, de a TV2 kamerái előtt részletesen is kifejtette a csalódottságát. "Sajnos, az elejétől kezdve nem szeretett volna minket itt látni a zsűri, és sokszor személyeskedő és nem objektív kritikát fogalmaztak meg, de ott is, már amikor találkoztunk velük, érezhető volt az ellenszenv az irányunkba... Nem értjük, de már nem is kell, mert ennyi dolgunk volt az életben velük. Sok nehéz helyzetet teremtettek nekünk, amire semmi szükség nem lett volna! De mi hittünk akkor is, amikor ők nem, és bíztunk a kedves nézőkben! Hálásak is vagyunk mindenkinek, aki támogatott bennünket! Azt hiszem, azzal, hogy oda se jöttek a végén, beigazolódott minden, amit az elmúlt hetekben mutattak felénk... de így is idáig jutottunk, amiért nagyon hálásak vagyunk" - mondta.

