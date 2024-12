Mint írtuk, a Dancing with the Stars november 30-i adásának elején még öt páros volt versenyben, az este végén azonban kiestek Tóth Gabiék. Ők már nem lehettek ott a tegnap esti adásban, de mint az énekesnő a közösségi oldalán elárulta, a döntőben még lesz egy közös táncuk Papp Máté Bencével. "Csak egy hét telt el, de már most hiányzik ez az egész... Fantasztikus élmény volt, hogy megmutathattuk ezeket a táncokat! De találkozunk még a döntőben egy utolsó táncra" - írta oldalán Tóth Gabi, a bejegyzésében pedig egy albumnyi képet mutatott a követőinek.

Tóth Gabi túlságosan kritikusnak találta a zsűrit

Mint írtuk, a múlt heti adásban a zsűritől Tóth Gabiék kapták a legkevesebb pontot, és akkor a nézői szavatok sem mentették meg őket. Az énekesnő a kiesés után szintén az Instagram-oldalán üzent. "Csodálatos hetek voltak! Minden hét megerősített abban, hogy feladni soha és egy olyan ember van mellettem, akit talán kislányként álmodtam meg, hogy majd egyszer így leszek szeretve, támogatva és értékelve! Nagyon büszke vagyok Mátéra, sok ember tanulhatna tőle, ahogy én is teszem ezt azóta, amióta az életem része!

Ekkora ellenszélben is idáig eljuthattunk, amit Máté nélkül nem tudtam volna megcsinálni! Boldog vagyok és szeretve érzem magam! Köszönjük mindenkinek a támogatást!

Faluvégi Andrásnak a legjobban, aki nemcsak a mesterünk volt a hetek alatt, de egy igaz barátot ismerhettünk meg a személyében! Csoda ember! Gratulálunk a továbbjutóknak! Mindenki megérdemelten jutott tovább! Picit sem vagyunk szomorúak, ennek így kellett lennie! Ölelünk benneteket! A tánc pedig folytatódik, mert nagy terveink vannak a jövőben! Tábor, koncertek, közösségépítés… legyetek velünk" - olvasható Tóth Gabi múlt heti bejegyzésében.

Azóta kialakult a döntős mezőny, a legutolsó adásról itt olvashat hosszabban.