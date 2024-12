A Megasztár volt énekesnője, Tóth Gabi, aki ősszel a Dancing with the Starsban remekelt, most egy gyerekkori képet osztott meg.

Tóth Gabi ősszel a Dancing with the Starsban menetelt a TV2-n, végül nem nyert, de aligha csalódott az eredménnyel. Most, az ünnepek közeledtével megosztott egy régi fotót önmagától, cumival a kezében, lecsúszott zokniban ácsorog, és persze pont akkor pislog, amikor villan a vaku. Tóth Gabi

Fotó: TV2 Itt a régi fotója: A bejegyzés megtekintése az Instagramon tothgabi (@tothgabi) által megosztott bejegyzés

