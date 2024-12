Sosem látott családi fotókkal köszönti kislányát Tóth Gabi - videó

Tóth Gabi megható bejegyzésben köszönti ma ötéves kislányát, Hannarózát, akinek minden nehézség ellenére próbál kiegyensúlyozott magánéletet teremteni. Krausz Gábor és az énekesnő a válásuk idején is hangsúlyozták, hogy számukra a legfontosabb közös gyerekük és az, hogy ő a legkevésbé sérüljön abban a nehéz időszakban.

A sok probléma és vita ellenére is sikerült megkímélni a kislányt, aki boldog, kiegyensúlyozott gyereknek tűnik annak ellenére is, hogy szülei és új párjaik nincsenek túl jó viszonyban. Korábban Papp Máté Bence beszélt arról, milyen a kapcsolata Tóth Gabi volt férjével és hogyan igyekeznek ettől távol tartani Hannarózát.

Nem beszélek vele, nem vagyunk barátok, és szerintem nem is leszünk soha. Hanni miatt viszont törekszem arra, hogy a kapcsolat normális legyen.

Örülök, hogy megtalálta a boldogságot. Egy kisgyerek számára az a legfontosabb, hogy a szülei kiegyensúlyozottak legyenek. Mindannyian érte vagyunk" - mondta korábban a Fricska táncegyüttes tagja, aki most távozott a Dancing with the Starsból az énekesnő oldalán.

Tóth Gabinak persze testvére, Tóth Vera is sokat segített abban a nehéz időszakban, amikor válása miatt elszabadultak az indulatok, és mindig vigyázott a kislányra, ha testvérének szüksége volt egy kis időre. Tóth Gabi családi videóján is jó párszor feltűnik a nővére, akivel nagyon szoros a kapcsolatuk, és mindig számíthatnak egymásra.

Kedvenc altatódaloddal köszöntelek drága kislányom, éltető erőm! Kívánom, hogy még sok-sok éven át énekelhessem neked én angyalkám, édes Hannarózám

- írta a bejegyzésében Tóth Gabi, aki azt is hozzátette, hogy ötéves lett a kislánya. A bejegyzést és a videót a linkre kattintva tekintheti meg Tóth Gabi hivatalos közösségi oldalán.