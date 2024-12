Megszólalt az újrakezdésről Tóth Gabi

Nehéz időszak áll Tóth Gabi mögött, aki ebben az évben rengeteg új dolgot próbált ki és nagyon sűrű volt az időbeosztása. Bár mindenben támogatja és mellette áll új párja, Papp Máté Bence, ő mégis úgy érzi, segítséget kell kérnie a jövőbeli terveihez, hiszen úgy érzi, számára az újrakezdés éve lesz a 2025. De nemcsak Tóth Gabi gondolja így, hanem táncos párja is, aki nemrég jelentette be, hogy kiválik a Fricska táncegyüttesből, ezért a formáció is feloszlik jelenlegi formájában és teljesen más néven folytatják majd a munkát. Így az is lehetséges, hogy az énekesnő és Papp Máté Bence közös nagy terveiket akarják majd megvalósítani a jövőben.

Tóth Gabi és a Fricska Táncegyüttes

Fotó: Instagram.com/onebeat_dance

Tóth Gabi az utóbbi években a fellépések mellett számos műsorban is feltűnt, zsűrizett és versenyzett is. Korábban a Sztárban sztár leszek! mentoraként láthatták éveken keresztül, majd idén a Sztárban sztár All Starsban, majd a Dancing with the Starsban is biznyított. Most viszont úgy érzi, hogy az énekesnői karrierjére szeretne jobban koncentrálni, ezért segítséget kér az ismerőseitől, hiszen nem szeretné egyedül csinálni, menedzserre van szüksége, aki egyengetni az útját.

2025 nekem is az újrakezdés éve lesz, egy nehéz és még is sikerekkel teli időszak után! Változások idejét élem, rengeteget fejlődtem, tanultam akár rossz döntéseimből, vagy hibáimból...

Érzem magamban az elszántságot, szorgalmat, tehetséget és alázatot! Tele vagyok tervekkel, ötletekkel, alkotási vággyal... Hiszem, hogy tudok valami olyat adni az embereknek, ami különlegesebb…" - kezdte Facebook-bejegyzésében Tóth Gabi, aki új lendületet kapott az elmúlt időszakban, és a sok pozitív visszajelzés valószínűleg segített neki abban, hogy újra megtalálja a céljait.

Hiszem, hogy a hangommal és a színpadi jelenlétemmel még dolgom van ebben a szakmában!

Jelen helyzetben úgy alakult az életem, hogy egyedül igyekszem terelgetni a karrierem, de én egy előadó vagyok és tudom, hogy rengeteg profi, hozzáértő szakember ismerősöm van, ezért is teszem ki ezt a posztot! Keresek koncertszervezőt/bookingost/managert, aki terelgetné a zenei pályámat és segítene nekem! Ha valaki tud valakit, aki dolgozna velem, akkor írjon nekem messengeren. Hálásan köszönöm! Gabi” - szúrta ki a Bors az énekesnő bejegyzését, melyben ismerőseit szólította meg, akikről úgy gondolja, akad köztük néhány, aki segítségére lehetne a jövőben szakmai szempontból.