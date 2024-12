Így néz ki 50 kilós fogyása után Tóth Vera - képek

Tóth Vera legújabb fotói láttán megdöbbentek követői, hiszen elképesztő fogyáson ment keresztül az elmúlt időszakban. A 39 éves énekesnő a magánéletéről ritkán nyilatkozik, de nemrég elárulta, hogy komoly betegsége van, és ez korlátozza őt sok mindenben, a gyerekvállalásban is, pedig nagyon vágyik egy gyerekre.

Tóth Vera az elmúlt évben rengeteget fogyott, mióta felismerték, hogy milyen betegség okozza nála a problémákat, köztük a túlsúlyát is

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Nagy felelősség erről beszélni, de nem titok: in­zu­lin­re­zisz­tens vagyok. Ha ezt nem kezelik, abból nagyon komoly szív- és érrendszeri problémák lehetnek: akár sztrók vagy szívinfarktus is, és a cukorbetegség"

- ismerte el korábban Tóth Vera a közösségi oldalán, ahol hosszasan leírta, hogy már majdnem autóbalesetet szenvedett egy rosszullét miatt, amikor végül bement orvosi segítséget kérni, így derült fény a betegségére. A folyamatos rosszulléteket eleinte pánikbetegségnek gondolta, 180-as pulzussal, pánikrohamokkal, alváshiánnyal küzdött hosszú időn át, azonban orvosi segítséggel sikerült átlendülnie a nehéz időszakon, és most már úgy tűnik, elégedett magával és jobb a közérzete is.

Korábban arról is beszélt, hogy mennyire zavarta őt a túlsúly, ami miatt a gyomorbypass beavatkozást is vállalta, csak hogy végre megszabaduljon a túlsúlytól. Tóth Vera nem bánta meg a döntését, hiszen ennek segítségével valóban sikerült 30 kilót leadnia.

Életem legjobb döntése volt. Ekkora fellélegzés megszabadulni egy olyan súlyfeleslegtől, ami minden napomat megpecsételte, sőt, az egészségemet is veszélyeztette...

Tudom, van, aki nem tudja ezt elfogadni, van, akinek ez nem igazi munka, de azt gondolom, minden, magadért hozott döntés bátor cselekedet, amire büszke lehetsz, és én erre büszke vagyok, mert az igazi meló csak a műtét után kezdődik mind testileg, mind lelkileg" - írta egy korábbi bejegyzésében az énekesnő, aki hamarosan a Csináljuk a fesztivált! című műsorban tér vissza, ahol Cserháti Zsuzsa gyönyörű dalával, az Árva Fiúval lép majd színpadra.

Tóth Vera meg is osztott pár friss fotót magáról, és követői is teljesen ledöbbentek a látványtól, hiszen szinte felismerhetetlenre fogyva tér vissza az énekesnő, akinek inzulinrezisztencia miatt tartott diétája is sokat segített a súlyvesztésben.