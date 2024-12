12 év után válik a magyar modell és világhírű férje

A győri származású magyar topmodell és az olasz focista egy közösségi oldalon ismerkedtek meg. Varga Viktória először kikosarazta a férfit, azonban az olasz focista nem adta fel, 100 vörös rózsával hódította meg leendő felesége szívét. 2021-ben került sor az eljegyzésre Dubajban, a pár végül 2022 nyarán házasodott össze egy csodálatos ókori magánvillában. A magyar modell két éve még büszkén tett közzé képeket az esküvőről a közösségi oldalán, azonban az utóbbi időben egyre ritkábban tűntek fel közös fotókon Graziano Pellével. Emiatt is egyre többen sejtették, hogy válságban lehet a házaspár álomszerű házassága.

Varga Viktória és Graziano Pellé 12 év után szakítottak

Fotó: Varga Viktória Instagram

A hírt maga Varga Viktória erősítette meg nemrég a közösségi oldalán, aki egy ideiglenesen elérhető Instagram-bejegyzésben tájékoztatta a nyilvánosságot arról, hogy 12 év után véget ért a kapcsolata az olasz sztárfocistával.

Ahogy tudjátok, keveset beszélek a magánéletemről, de úgy vélem, fontos megosztanom veletek, hogy én és Graziano már nem alkotunk egy párt.

Az együtt töltött tizenkét évünk tele volt szép emlékekkel, olyanokkal, amiket örökre a szívemben őrzök majd és soha nem feledek. Arra kérünk mindenkit, hogy ne keressenek minket ezzel a témával kapcsolatban" - idézi a Bors Varga Viktória szavait, aki sokáig próbálta titkolni, hogy válságba került a házassága.

A szemfüles követők már felfigyeltek arra, hogy az egyébként sokat utazó sztárpár egyre kevesebb bejegyzést oszt meg együtt a közös nyaralásokról, és a modell sem osztott már meg élménybeszámolókat ezekről az eseményekről. Sőt, volt aki azt is észrevette, hogy Varga Viktória egyre ritkábban hordta a jegygyűrűjét is, ha pedig kérdezték tőle, miért, akkor csak azt válaszolta, hogy az ékszer nem illett a ruhájához. Most kiderült, hogy ez nem volt igaz, csak nem szerette volna még közölni a szomorú igazságot, hogy tönkre ment a házassága, bár a titkolózással sem sikerült meggyőzni sokakat, akik már régóta sejtik, hogy külön él a házaspár.