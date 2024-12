Különös dolgot árult el a Megasztár szavazásáról Vastag Csaba

Vastag Csaba hónapokkal ezelőtt az Instagramon jelezte, hogy nagyon büszke a TV2-n tizenkét év után visszatérő Megasztárra, a bejegyzéséből azonban akkor még nem derült ki, hogy pontosan milyen szerepe volt a műsor újraindulásában – hiszen a korábban bejelentett öttagú zsűriben nem volt benne, az énekeseknek Rúzsa Magdit, Molnár Ferenc Caramelt, Marics Petit, Papp Szabit és Marsalkó Dávidot kellett meggyőzniük.

"Tudom, hogy miben lesz más, de nem mondhatom meg. Az a helyzet, hogy pár dolgot nyilván el lehet mondani, de azt szeretnénk, ha meglepetések is érnék a kedves nézőket. Merőben más lesz egyébként, mint eddig, hiszen nyilván hallgattunk az idők szavára. A zsűri összetételére csak annyit reflektálnék, hogy amikor elkezdtem megírni annak idején, még jó pár hónappal ezelőtt, hogy milyen legyen az új Megasztár, akkor az első lap első sora azzal kezdődött, hogy Rúzsa Magdi. Ő volt az első, akit felírtam. Az, hogy most ez hogyan alakult, és miért kezdtük el, és hogyan hoztuk vissza, az egy nagyon hosszú történet... A műsor újraálmodásában, újjászületésében vagyok szereplő lényegében" – magyarázta a Mokkában, még a show indulása előtt. Azóta lement az évad, a döntőről itt olvashat.

Vastag Csaba igazságos eredményről beszélt

Most a Ripostnak a fináléról mesélt: "Nem találok szavakat, annyira izgalmas volt a vége! A Megasztár a hírnevéhez méltóan úgy végződött, ahogy kellett. Mi az ország és az év hangját kerestük ebben a műsorban. Hihetetlen volt, olyan izgalmas, hogy mindenki lerágta a körmeit. Heroikus, igazságos, történelmi! Én nem szavaztam, mert

nagyon sok dolgom volt, cikáztam a színfalak mögött.

Egyébként is van egy elvem ezzel kapcsolatban! Az öcsémmel még kiskorunkban megfogadtuk, hogy mi nem szavazunk senkire! Sem egymásra, sem magunkra, sem másokra. Mert ugye mi is egy tehetségkutató műsoron keresztül lettünk ismertek, ezért a közönségben nagyon bízunk, nagyon szeretjük őket, és az ő kegyeikre bízzuk a sorsok alakulását. Úgy látom, most a közönség nagyon velünk volt, és ezt köszönöm mindenkinek!"

