Három éven át, minden éjjel sírva aludt el Vasvári Vivien

Palik Lászlóék műsorában vendégeskedett Vasvári Vivien és férje, Bodnár Zsigmond, akik ritkán beszélnek a magánéletükről, hiszen a modell nem szeret kitárulkozni a nyilvánosság előtt az őt ért rossz tapasztalatok, kritikák miatt, most azonban kivételt tettek. Tudják, hogy sokan félreismerik őket, épp azért, mert nagyon keveset lehet tudni róluk. Vasvári Viviennek és férjének első közös gyereke 2023 őszén született meg, és már akkor bevallotta, hogy szeretne még egy gyereket, álma pedig valóra is vált, ugyanis újra gyereket vár. A bejelentést a közösségi oldalán tette, így hamarosan négygyerekes anyuka lesz, viszont férjével, Bodnár Zsigmonddal már hat gyereket fognak nevelni, hiszen a férfinak is van két gyereke az előző házasságából.

Vasvári Vivien nagy családot szeretett volna, hamarosan hat gyereket nevelnek együtt férjével, Zsigmonddal

Fotó: Vasvári Vivien / Instagram

Vasvári Vivien most arra is magyarázatot adott az interjúban, miért tűnt el a nyilvánosság elől az utóbbi időben, illetve miért beszél többet a magánéletéről. Most elmondta, hogy korábban sportoló volt és jövőjét is élsportolóként tervezte az atlétikában, azonban egy sérülés derékba törte a karrierjét, már nem folytathatta profi szinten. Így döntötte el, hogy valahogy ő is bekerül a köztudatba és vágyott az ismertségre, azóta úgy tűnik, már megbánta a döntését, hiszen elmondása szerint, nem tudta, mennyi nehézséggel fog járni.

Mindig akartam valamit, ami megfog, és nekem a médiaszereplés volt a sport után az, amire azt mondtam, hogy basszus, én celeb akarok lenni.

De nyilván nem láttam bele akkor a celeb világba, hogy mi van mögöttük: mennyi szarság, mennyi fájdalom, mennyi rosszindulat. Azért én jócskán tanulmányoztam a celebeket, Balázsékat, Zimány Lindát..." - magyarázta Vasvári Vivien, aki elmesélte azt is, hogyan lett belőle luxusfeleség.

Vasvári Vivien és férje kitálaltak a magánéletükről

Fotó: Vasvári Vivien Instagram

A Feleségek luxuskivitelben című reality váratlan lehetőség volt Vasvári számára, és szívesen mondott rá igent akkoriban, hiszen akkor hagyta el első férjét, kislánya édesapját és egy kihagyhatatlan lehetőségnek tartotta. Úgy gondolja, hogy akkor jó döntést hozott, most sem bánta meg és újra szívesen vállalna egy hasonló felkérését, mert nagyon élvezte, bár igazából szerepet játszott, viszont úgy gondolja, akkoriban passzolt hozzá ez a szerep.