Kínos videó került elő Victoria Beckhamről - videó

A tegnapi nap folyamán Tamím katari emír és felesége tiszteletére állófogadást tartottak a Buckingham-palotában, melyen részt vett III. Károly király, Katalin hercegné és Vilmos herceg is. A királyi család azonban a Beckham házaspárt is meghívta, az est folyamán pedig Victoria Beckham igencsak kellemetlen helyzetbe került.

David Beckham és Victoria Beckham

Fotó: Instagram.com/victoriabeckham/

Victoria Beckham zavarba jött

A házaspár soha nem titkolta, hogy jó barátságot ápol a királyi családdal, azonban hatalmas megtiszteltetés volt számukra, hogy őket is meghívták a jeles eseményre. Egyesek azt pletykálják, hogy hamarosan lovaggá ütik az egykori focistát, mások szerint pedig azért szerepelnek a meghívottak listáján, mert David Beckham volt 2022-es katari labdarúgó világbajnokság nagykövete.

A bevonulásról videó is készült, ahol jól látható, hogy Victoria Beckham nagyon veszélyezve érzi magát. Zavartan tekint jobba és balra, összehúzza magát, olyan, akár egy gyerek, aki eltévedt a hatalmas tömegben. Férje is észrevette, hogy Victoria Beckham nagyon zavart, ezért megfogta a kezét és kéz a kézben vonultak tovább - szúrta ki a Glamour.hu.

Hogy mi zavarta Victoria Beckhamet, arra egyelőre nem derült fény.

Összeveszett Meghan Markle-el

A nagy port kavart Spare,magyarul a Tartalék című könyv után újabb botránykötetet kerül a boltok polcaira. Ebben a Beckham család és a sussexi hercegi pár különös kapcsolatára derül fény, a téma pedig sokaknak izgalmas lehet. A The House of Beckham: Money, Sex and Power című könyv, melyet Tom Bower írt, 2024. június 20-ától lehet megvásárolni, és meghökkentő, korábban sosem hallott titkokról is olvashatnak benne.

A szerző a könyvében többek közt például azt állítja, hogy amikor Meghan Markle megismerkedett David Beckham feleségével, Victoriával, nagyon jó barátság alakult ki köztük. Victoria és Meghan rendszeresen jártak együtt szépségszalonba, és ebből a hercegi pár arra következtetett, hogy Beckhamék kényes részleteket szivárogtattak ki az együtt töltött szabadidővel. Harry és Meghan állítólag eleinte Victoriát hibáztatta a történtek miatt.