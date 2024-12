A TV2 topmodellje posztolta az év egyik legviccesebb képét

Mint sokan emlékezhetnek, idén nyáron a TV2-n, a Next Top Model Hungary döntőjében Czibolya Niki, Kouyaté Hawa, Mészáros Lili és Vidéki Vivi között dőlt el, ki lesz az év topmodellje. A lányok többször is kifutóra léptek Merő Péter által tervezet ruhákban, valamint Tombor Zoltán kamerája előtt is bizonyítaniuk kellett. A tét hatalmas volt, hiszen a 10 millió forintos fődíj mellett többek között a Palvin Barbara karrierét is menedzselő Icon Modell Management kétéves exkluzív modell szerződését is elvihette a győztes - Mészáros Lili.

Vidéki Vivi a TV2 műsorában

Fotó: Instagram

Mészáros Lili lett a Next Top Model Hungary győztese

Fotó: TV2

A zsűri a catwalk után mérlegelt, ekkor a négyből egy lányt kiejtett, a negyedik helyezett Hawa lett. Harmadik lett Vidéki Vivi, így Czibolya Niki és Mészáros Lili között dőlt el a verseny. A végső győztes a döntő előtt korábban majdnem kiesett, azonban a sportos múltjának köszönhetően gyorsan magára talált.

Vidéki Vivi azóta is sokat jár fotózásokra, 30 ezer követője van az Instagramon, most pedig az év egyik legviccesebb hazai képét osztotta meg, amelyet róla készítettek Balin. A képért lapozzon!