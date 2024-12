Újabb részletek derültek ki a valóságshow-sztár kegyetlen megveréséről

Az RTL Klub egykori valóságshow-szereplője, VV Virág már jó ideje a botrányairól híres. A minap pedig ismét bajba került a fiatal lány, ugyanis kegyetlenül megverték.

VV Virág a megverése után

Fotó: Facebook

Az egyik zárt Facebook-csoportban egy felhasználó megosztott egy fotót VV Virágról, ahol jól látszik, hogy brutálisan megverték. Az arcát sebhelyek borítják, az egyik oldala pedig még fel is van dagadva. Többen azt állítják, hogy a verekedésről egy videó is készült, amit TikTok-on lehetett látni. Az elkövető pedig állítólag a Séfek Séfe hatodik évadának a szereplője, Odett, aki hisztijeivel kiborította korábban a nézőket és a csapattársait is.

Az esetről újabb információk szivárogtak ki, ugyanis Odett állítólag azért verte meg a fiatal lányt, mert az nem akart neki kifizetni valamit. Hogy miről van szó, azt pontosan nem tudni, de többen úgy vélik, hogy az kábítószer lehet, mások pedig azt állítják, hogy csupán egy kutyáról van szó.

A kábítószert mindig ki kell fizetni…

- írta egy felhasználó.

Én láttam a live-ot, az ominózus balhét. Ott mi úgy vettük ki, hogy valamilyen kutyát. Többen is ezt írták...

- jegyezte meg valaki.

Ő rendesen kiharcolja magának a verést mindenhol

- olvasható egy hozzászólás.

Előbb-utóbb megtanulja így vagy úgy, szolgáltatásért fizetni kell! Volt szerencsém a hölgyhöz sajnos, nálam sem akart fizetni. Nem tudok sajnálni egy ilyen embert

- írta le a véleményét egy műkörmösként dolgozó hölgy.

Egyébként a videóban jól látható és hallható, hogy mind a két nő ivott és/vagy drogozott, ugyanis ordibáltak és alig lehetett érteni, hogy mit beszélnek.

VV Virág az eset után bejelentkezett a közösségi oldalán és elmondta, hogy örül, hogy még életben van.

"Tudom, hogy kinek a javára fog enni, de ennél többet nem fogok mondani. Annak örülök, hogy életben maradtam - ecsetelte a TikTok-oldalon VV Virág, akinek teljesen bedagadt az arca, az egyik szemén pedig a fél műszempillája is kihullott a verekedés miatt.