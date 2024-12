Félresikerült plasztikai műtétje miatt nevet a fél ország az ismert a valóságshow-sztáron - kép

Az RTL Klub egykori valóságshow-szereplője, VV Virág nyilvános botrányai, drogos és rendőrségi ügyei miatt került a címlapokra, nemrég pedig újabb botránya volt a fiatal lánynak.

VV Virág még a plasztikai műtétek előtt

Mi történt VV Virág arcával?

VV Virág eddig sem titkolta, hogy több plasztikai műtétje is volt, azonban mára már annyira túlzásba esett, hogy alig lehet felismerni őt. A nézők egykor természetes külsővel ismerték meg őt, mára pedig már ijesztően túlzásba vitte az arc- és ajaktöltést. Az egyik bulvártémákkal foglalkozó Facebook-csoportban az egyik felhasználó megosztott egy képet a 22 éves valóságshow-sztárról, ami:

Nem tudom, hogy ki ez, de valami baja biztos van

- írta egyikük.

Mi történt a fejszerkezetével?

- kérdezte döbbenten valaki.

Vannak már rendesen bajok ilyen fiatalon. Ha így folytatja, nem éri meg a 30-at vagy a 25-öt sem

- jegyezte meg egy felhasználó.

Ez mi a bánattól néz így ki? Van olyan, hogy elb@sszák a töltést, de attól csak nagyobb lesz a feje, nem? Mitől sorvadt el az állkapcsa?

- olvasható egy kérdés.

Amúgy lassan a csúf bibircsókos boszorkányokra hasonlít az arc szerkezete

- írta egy hölgy.

Alig lehet már felismerni VV Virágot

Verekedésbe keveredett

VV Virágot pár héttel ezelőtt brutálisan megverték. Az arcát sebhelyek borították, az egyik oldala pedig még fel is volt dagadva. Többen azt állították, hogy a verekedésről egy videó is készült, amit TikTokon lehetett látni. Az elkövető pedig állítólag a Séfek Séfe hatodik évadának a szereplője, Odett volt, aki a műsorban a hisztijeivel kiborította a nézőket és a csapattársait is.

Az esetről nemrég újabb információk szivárogtak ki, ugyanis Odett állítólag azért verte meg a fiatal lányt, mert az nem akart neki kifizetni valamit. Hogy miről van szó, azt pontosan nem tudni, de többen úgy vélik, hogy az kábítószer lehet, mások pedig azt állítják, hogy csupán egy kutyáról van szó.