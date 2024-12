Brutálisan megverték a valóságshow-sztárt - képek

Az RTL Klub egykori valóságshow-szereplője, VV Virág nyilvános botrányai, drogos és rendőrségi ügyei miatt került a címlapokra, nemrég pedig újabb botránya volt a fiatal lánynak.

VV Virág

Fotó: Instagram.com/virag.fanpage/

Az egyik zárt Facebook-csoportban az egyik felhasználó megosztott egy fotót VV Virágról, ahol jól látszik, hogy brutálisan megverték. Az arcát sebhelyek borítják, az egyik oldala pedig még fel is van dagadva. Többen azt állítják, hogy a verekedésről egy videó is készült, amit TikTok-on lehetett látni. Az elkövető pedig állítólag a Séfek Séfe hatodik évadának a szereplője, Odett, aki hisztijeivel kiborította korábban a nézőket és a csapattársait is.

Ahhoz képest amit kapott, még jól is néz ki szegény...Én azt hittem, mikor láttam ahogy veri a nő, hogy szegénynek annyi

- írta egy felhasználó.

Hajnalba még fenn volt itt is egy posztban, valaki megosztotta a bunyót is. Inkább verés volt meg k.rva anyázás. A nagy darab, (bocsánat, telt idomú) szögletes fejű amazon jól megszórta ezt a szerencsétlen 40 kilós leányt

- jegyezte meg egy másik.

Más nőt egész életében nem éri ennyi atrocitás. Azért ezen érdemes elgondolkodni

- fűzte hozzá valaki.

Sajnos már nincs kényszer elvonón, így amíg ő nem akarja nem lehet rajta segíteni

- olvasható egy hozzászólás.

Más arra hívta fel a figyelmet, hogy félő, hogy VV Virág is csatlakozik a 27-esek klubjához, ami annyit jelent, hogy olyan sztárokhoz, aki 27 éves korukban haltak meg.

Az egyelőre nem tudni, hogy mi történhetett a valóságshow-sztár és a Séfek Séfek sztárja között, ami ennyire eldurvult és verekedés lett belőle.

VV Virág

Fotó: Facebook

VV Virág

Fotó: Facebook