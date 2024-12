Megszületett Weisz Fanni gyereke

"Tegnap megérkezett a kis Bendegúz. Mindenki jól van" – írta az Instagramon egy családi fotó mellé Weisz Fanni, ezzel tudatva, hogy december 19-én megszületett a kisfia, első gyereke.

Fotó: Weisz Fanni Instagram / Weisz Fanni Instagram

A hallássérült modell az utóbbi időben egyre kevesebbet beszélt a magánéletéről a nyilvánosság előtt: azt is csak tavasszal árulta el, hogy új barátja van, de aztán hamar hírt adott az eljegyzésről, illetve a terhességéről is.

Weisz Fanni nyáron jelentette be, hogy terhes

"A hír igaz! Mindkettő! Igen, eljegyeztek és babát várunk. A boldogságunk határtalan. 16 éves voltam, mikor megkérdezték tőlem,hogy mi leszek ha nagy leszek, válaszom az volt, hogy szeretnék nagymama lenni és játszani az unokáimmal. Jelentem ez a terv, most megvalósulni látszik. Próbálom óvni a magánéletem, de veletek azért egy két fontosabb szívemhez közel álló részletet szeretnék megosztani. Köszönöm a sok gratulációt, és szeretetet amit naponta kapok tőletek. Sokan kérdeztétek, hogy történt a lánykérés?! Egy pár szóban mesélek nektek róla…" – írta júniusban egy Instagram-sztoriban.

A modell utána titokban ment férjhez, ami csak onnan derült ki, hogy megváltozott a neve, a cégnyilvántartásban már Maller-Weisz Ágnes Fanniként szerepelt.

"Fanni mindig is vágyott arra, hogy a tradicionális módon történjenek a dolgok, azaz előbb esküvő, aztán a baba. Ez egy picit megcserélődött, amikor nyáron kiderült, hogy babát vár, részben ezért sem szerettek volna várni az esküvővel. Így jogilag is sokkal könnyebb az ügyintézés, nem beszélve az érzésről, hogy a pici már hivatalosan is egy családba születik" – árulta el egy ismerőse december elején.