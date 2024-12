Kedvenc kollégája lopta meg Wossala Rozinát

A tévéből is ismert szakács, Wossala Rozina elmesélt egy korábbi sztorit, amikor a kedvenc kollégája meglopta a cégét, 20 ezer forintot emelt el a borravalóból.

Wossala Rozina a konyhában

Fotó: Instagram/Wossala Rozina

"Volt olyan lopás, amikor a szívem vérzett, de tényleg. Az egyik kedvenc és legtehetségesebb kollégám volt az. Jól is keresett, és elrakott a borravalóból egy húszast. Egyszerűen nem értettem. Azt mondtam neki, hogy »Te barom, hát mindenki csinálja, csak a főnök nem tudja. Miért nem csináltad úgy, hogy ne vegyem észre?«.

Annyira ideges voltam rá, hogy ennyire béna volt, és ennyire lebukott.

Nyilván ez vendéglátás, ott marad, történik ilyen. De ha én ezt főnökként észreveszem, és arról a csapat tud, nem lehet elnézni. Onnantól mindenki azt fogja mondani, hogy »Ja, hát itt lehet lopni, kérem szépen? Hát akkor lopjunk kollektívan!«. Ezt nem lehet... Muszáj volt, és fájt érte a szívem. Borzasztó szomorú voltam, mert tényleg a legtehetségesebb, kedvenc kollégám volt" – magyarázta Wossala Rozina A nagy dilemma című videosorozatban, ahol az édesanyjával, Kánya Katával jelent meg.

Ki az a Wossala Rozina?

Wossala Rozina 2014-ben másodikként végzett A Konyhafőnök című gasztrorealityben, 2016-tól pedig már a zsűriben láthatták a nézők. Részt vett több budapesti étterem koncepciójának kidolgozásában, társával borbárt üzemeltet. Dolgozott szakácsként, üzletvezetőként, tanácsadóként, étteremkritikusként.

Nyáron vitorlázik, télen snowboardozik, 2018-ban viszont így is kemény fogyókúrába kezdett, hogy visszanyerje korábbi alakját. "Kemény, dolgos időszakon vagyok túl, a sok futó projekt mellett még költöztem is, ráadásul a Bestia étteremben munkaköri kötelezettségem a vendégekkel koccintani vagy a séfekkel új ételeket kóstolni, ami nem kifejezetten egészséges. Viszont az nem kifogás, hogy a teendőim miatt nem érek rá egészségesen élni, ezért most úgy döntöttem, visszanyerem a legjobb formám... Edzésben egyelőre csak a futás megy, aztán fokozatosan elkezdek majd saját testsúllyal is dolgozni" – nyilatkozta hat éve.