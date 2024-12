Vasárnap véget ér a Yellowstone – Vagy mégsem?

2018-as indulása óta igazi közönségkedvenccé nőtte ki magát a Kevin Costner főszereplésével a rajongók szívét elhódító Yellowstone. A megannyi díjra jelölt, és összesen öt évadot megélt show lezárását már 2023-ban bejelentette a sorozatot gyártó Paramount, és a finálé most hétvégén, december 15-én (Magyarországon december 19-én) el is érkezik. Bár egyes pletykák szerint az alkotók állításával szemben ez nem az egész sorozatot, hanem csak az évadot lezáró epizód lesz, és a folytatás már most tervben van.

Kelly Reilly karaktere köré épülhet a Yellowstone esetleges 6. évadja (Fotó: IMDb)

Készülőben a hatodik évad?

A Variety értesülései szerint a stúdió már a következő, hatodik évadon dolgozik, mivel a sorozat iránti érdeklődés Kevin Costner távozását követően sem csökkent. Az állítólagos újabb felvonás pedig Beth Dutton (Kelly Reilley) és a Cole Hauser által játszott férje, Rip sztoriját szőheti tovább. Azonban feltételezésükre a lap sem megerősítést, sem cáfolatot nem kapott a Paramounttól. Különféle rajongói portálokat is foglalkoztat a folytatás kérdése, és szerintük a műsor atyján, Taylor Sheridanen múlik minden, mondván, ha ő úgy akarja, akkor biztosan készül még több évad.

Harrison Ford is érkezik a Yellowstone-spinoffjának, az 1923-nak a második évadjával a jövő évben (Fotó: Jeffrey Mayer/JTMPhotos / MediaPunch)

Yellowstone-spinoffok hada jöhet

Amennyiben a sikerszéria mégis a fináléjához ér a héten, akkor sincs okuk csüggedni a lelkes fanatikusoknak, hiszen előzménysorozatokkal még enyhíthetik étvágyukat. Az 1883 után az 1923 című széria Harrison Forddal már a második évadával fog jelentkezni 2025-ben. Továbbá tervben van egy 1944 címet viselő projekt is, mely a Duttonék egy újabb generációjával ismertetheti meg a nézőket. Valamint készülőfélben van egy The Madison munkacímmel forgó spin-off is, mely egy tragédiát feldolgozni próbáló tehetős család nyaralásának történetét dolgozza fel, noha sok kapcsolódás pontja nem lesz a Yellowstone-hoz.

