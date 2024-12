Hihetetlen, mennyiért vették meg Zámbó Jimmy emléktárgyait

A kétszeres EMeRTon-díjas magyar énekes, Zámbó Jimmy 2001. január 2-án hajnalban fejbe lőtte magát, a sérüléseibe belehalt. Az énekesért a mai napig rengetegen rajonganak, slágereit a mai napig előszeretettel játsszák. Azonban valaki mégis úgy döntött, hogy elad pár Zámbó Jimmy-ereklyét.

Zámbó Jimmy

Fotó: Facebook

A Ripost szúrta ki, hogy valaki árulja a Zámbó Jimmyt ábrázoló, dedikált fényképet, valamint egy névjegykártyát, amin az énekes egykori telefonszámai is fel voltak tüntetve. Ez azt feltételezi, hogy az illető személyesen is ismerhette a Királyt, aki licitbe bocsátotta az emléktárgyakat. Az 50 ezer forintos minimális eladási ár úgy látszik nem okozott problémát, ugyanis valaki 24 óra leforgás alatt meg is vette a tárgyakat, így biztosan hatalmas Zámbó Jimmy-rajongó.

109,9 millió forintért árulják a csepeli villáját

Zámbó Jimmy csepeli villáját közel 130 millió forintért árulta sokáig a család. Az ingatlan falai sok mindennek tanúi voltak, a sokszoros aranylemezes énekes ott halt meg 2001 januárjában. Felesége, Edit és legkisebb fia, Adrián eddig a zarándokhellyé vált házban élt, de túl nagynak érezték otthonukat, ezért szeretnének túladni rajta.

A 4 szobás, 200 négyzetméteres ház a XXI. kerületben található, mindenhol Jimmy emlékét őrizte. A falakon nemrég még mindig az aranylemezei díszelegtek, ahogy a fekete zongoráját sem mozdította el senki a helyéről. A sztár egykori otthona továbbra is eladó, jelenleg 109,9 millió forintért, vagyis 20 millióval olcsóbban, mint egy évvel ezelőtt. Nem ez ám azonban az egyetlen változás.

Míg a korábbi hirdetésben feketén-fehéren szerepelt, hogy az eladó ingatlan egykor Zámbó Jimmy háza volt, az új szövegben ez sehol sem látható. Minden bizonnyal a család döntött úgy, hogy nem hangsúlyozzák a dolgot, bár korábban talán azt hitték, csak úgy csődülnek majd az érdeklődők, ha köztudott, ki lakott a XXI. kerületi házban.