Megszületett Zámbó Jimmy unokája

Zámbó Jimmy középső fia, a korábban még Szebasztiánként ismert Sebastian a Facebookon közölte, hogy megszületett a második fia, feleségével, Nikolett-tel az első közös gyerekük.

Isten hozott köztünk kisfiam"

– írta a kép mellé, amelyen az újszülöttből is látszik egy kis részlet. Nézze meg!

Zámbó Sebastiannak a korábbi kapcsolatából van már egy fia, de a feleségének is van több gyereke mástól – így a babával együtt már összesen heten vannak a családban.

"Tervezzük és várjuk! Régebben nem volt egyetértés ebben, hiszen Szebának már van egy fia, illetve nekem is van három gyermekem az előző házasságomból. Talán jó is, hogy nem korábban vágtunk bele, mostanra értünk meg rá mi is, és a kapcsolatunk is, hogy biztosak legyünk benne" – mondta Nikolett korábban.

A szülők 2023 júliusában házasodtak össze, az első évfordulójuk alkalmából megosztott közös fotójukon pedig már látszott is Nikoletten, hogy gyereket vár:

Zámbó Jimmy középső fia, Zámbó Sebastian a feleségével

Fotó: Facebook/Zámbó Sebastian / Facebook/Zámbó Sebastian

Nem kap pénzt a jogdíjakból Zámbó Jimmy fia

Zámbó Sebastianék egyébként Ausztriában élnek, ahol a férfi "a saját szárnyával szeretne szállni": korábban már kikérte magának azokat a kritikákat, miszerint édesapja hírnevéből és vagyonából élne.

Tök hétköznapi ember vagyok, aki ugyanúgy dolgozik, mint bárki más.

Vendéglátói főiskolára jártam, ezután a vendéglátásban helyezkedtem el, mint annak idején édesapám. Ezt csináltam tíz-tizenkét évig, de talán van az tizenöt év is. Ezután megismerkedtem a menyasszonyommal, aki Ausztriában él. Új élet, új szerelem reményében ki is költöztem, ennek már hét éve. Itt az a jó, hogy engem senki nem ismer. Aki megismert, Sebastianként ismert, nem Jimmy fiaként. Amit elértem, azt önerőből tettem. Egy cégnél dolgozom, ahol egy gépet kezelek, ami proteines italokat készít, amit szétküldenek szerte az egész világban" – mondta korábban Zámbó Sebastian.

"Apu tanításából ez maradt meg, hogy önmagam által érjek el dolgokat, ne más által. Természetesen mérhetetlenül büszke vagyok arra, amit elért. De fontosnak tartom leszögezni, hogy nem édesapámból élek! Saját keresetem, saját pénzem van. Nem is lovagoltam sosem a nevén, vagyonán sem. Hozzátenném,

két hivatalos jogörököse van, én nem kapok egy forintot sem.

De erről többet nem mondhatok... Szíven ütött, mikor azt láttam a kommentek között, hogy én hátradőlve apu vagyonából és hírnevéből éltek. Ez nem igaz. Három műszakban dolgozom, most is reggel 7-re értem haza. Sosem volt büdös a munka, sőt vallom, hogy a munka nemesít. Jobban megbecsülöm önmagam, ha tudom, hogy a saját pénzemből tudok költekezni" – tette hozzá.