Zárás után extra vásárlási lehetőséggel várja törzsvásárlóit az Auchan

Tavaly tartottak először VIP Vásárlók Éjszakáját az Auchanban, idén pedig ismét várják december 14-én 21 és 23 óra között egy extra vásárlási lehetőséggel a törzsvásárlókat.

Nemcsak azért lesz különleges ez a két óra, mert zárás után vásárolhatnak a vevők, hanem azért is, mert a Bizalomkártyával rendelkezők csak erre az alkalomra szóló, egyedi kedvezményeket kapnak.

Az este koccintással és kóstolókkal indul majd a vendégek szétnézhetnek az áruházban. Bizalomkártyájukkal a karácsonyi akción kívül további 10-50%-kal olcsóbban juthatnak hozzá az ünnepi termékkörhöz, és érvényes lesz a családi kedvezmény is. A karácsonyi játékokból 15%, az illatszerekből és babafelszerelésből, bébiételből 25% jön le. Ugyanennyi a kedvezmény a whiskykre, a magyar borokra, A franciák viszont már féláron elvihetők ezen az estén. Az ágyneműgarnitúrákra 20%-os kedvezményt adnak, ahogy az állateledelekre is. Ugyancsak 20%-kal lesznek olcsóbbak a laktózmentes termékek. A sajátmárkás Qilive kisháztartási gépekből pedig 25% jön le. Az Auchan gesztenyés ünnepi desszertjéből 30%-ot engednek el, a Baileys-ből 14%, a Jack Daniel’s-ből 15%-ot. Többféle mosópor és mosogatótabletta is lényegesen olcsóbb lesz. A Lindt csoki 21%, a Marlenka torta 18%-kal lesz kevesebb még az akciós árhoz képest is. A Moulinex air fryerét pedig 40%-kal kedvezőbb áron vásárolhatják meg ebben a két órában a Bizalomkártyások.

És ha mindez nem lenne elég, a VIP Vásárlók Éjszakáját követő napon még egy kellemes meglepetés vár azokra, akik részt vettek az eseményen. Erről e-mail-ben kapnak majd értesítést az Auchantól.

Fotó: Auchan

A kiemelt kedvezményekre csak a Bizalomkártyás vásárlók jogosultak, de természetesen, azokat sem küldik ki, akik záráskor épp az áruházakban tartózkodnak és még nincs törzsvásárlói regisztrációjuk, bár rájuk nem vonatkoznak az extra kedvezmények. A kártyát viszont közvetlenül az esemény előtt is ki lehet váltani a helyszínen, illetve online regisztrációra is van lehetőség az OkAuchan applikációban, ahol az aktuális ajánlatokat és a Bizalompontok számát is nyomon lehet követni. Az Auchan mindenkit arra bátorít, hogy regisztráljon, igényeljen Bizalomkártyát, és jöjjön el a Vásárlók Éjszakájára, amit az összes Auchan hipermarketen kívül az újhegyi és a soproni szupermarketekben is megtartanak.

Szeretnénk törzsközönségünket időről időre teljesen egyedi vásárlói élménnyel is megajándékozni. Az első ilyen eseményünk tavaly épp a VIP Vásárlók Éjszakája volt, ami nagyon sikeres lett a körükben. Idén többféle különleges, csak az Auchanra jellemző kereskedelmi aktivitással jutalmaztuk vásárlói hűségüket, és nem volt kérdés, hogy ismét megrendezzük a karácsonyi bevásárlást megkönnyítő VIP alkalmat is, amelyre minden régi és a programhoz újként csatlakozó Bizalomkártyás vásárlónkat várjuk!”

– mondta Széll Hajnalka, az Auchan Magyarország marketing és vásárlói kapcsolatok igazgatója.