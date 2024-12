Elfogták Zimány Linda zaklatóját

"A Budapesti Rendőr-főkapitányság személy elleni erőszakos cselekménnyel fenyegetve, folytatólagosan elkövetett zaklatás vétség, valamint terrorcselekménnyel fenyegetés bűntett megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást egy 28 éves férfival szemben. T. Martin 2023-ban egy közösségi médiás üzenetküldő alkalmazáson keresztül többször megöléssel fenyegetett egy ismert magyar modellt" – áll a Police.hu közleményében. Az ismert magyar modell Zimány Linda.

Zimány Linda

Fotó: Instagram/Zimány Linda / Instagram/Zimány Linda

A rendőrségi oldal arra is kitért, hogy a férfit egy októberi elfogatóparancs alapján kapták el Belgiumban, november 29-én repülővel hozták Magyarországra. Vallomást nem tett, de őrizetbe vették, a bíróság pedig azóta elrendelte a letartóztatását. A közleményben emellett az olvasható, hogy T. Martin nemcsak Zimány Lindát, de a belügyminisztériumot is fenyegette: több ezer eurót követelt, terrorcselekmény elkövetését helyezte kilátásba.

Zimány Linda a sajtóban is reagált már az elfogás hírére, nagyon örül, hogy elfogták a férfit – főleg, hogy az másokat is fenyegetett, nem csak őt. A modell egyébként azt hitte, hogy a korábbi zaklatójához, H. Csabához hasonlóan T. Martin is Németországból írogatott neki, de végül Belgiumban találtak rá.

Zimány Linda másik zaklatóját is elfogták

"Németországból hoztak Budapestre a rendőrök egy magyar férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy több rendvédelmi szervezetnek küldött fenyegető üzenetet, illetve egy celebet is zaklatott. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főosztálya folytat eljárást egy 43 éves férfi ellen, aki a gyanú szerint 2023. január 29-én több magyar rendvédelmi szervnek küldött e-mailt, amelyben azzal fenyegetőzött, hogy embereket fog meggyilkolni, amennyiben családját nem telepítik külföldre. A Németországban élő magyar állampolgár 2023 első fél évében közösségi oldalán keresztül egy ismert magyar fotómodellnek is számos életveszélyes fenyegetést tartalmazó, illetve trágár üzenetet küldött" – írta júniusban a Police.hu.

Zimány Linda akkor úgy nyilatkozott, hogy a férfi Martin királyként hivatkozott magára, de mint kiderült, őt csak most kapták el. "Azért jelentettem fel, mert jócskán túlment egy határon: olyan üzeneteket küldött, amikben arról írt, hogy darabokra töri a csontjaimat, mindezt felveszi videóra és kirakja az internetre, hogy mindenki lássa, ahogy visítok. Azt is mondta, hullazsákba kerülnek majd a szüleim és én is, mert minden magyar celeb ezt érdemli... Martin királynak hívta magát, elmondása szerint az volt a célja, hogy »rendet rakjon az országban«. Nem kívánom senkinek mindazt, amin keresztülmentem, tényleg olyan volt, mint a legrosszabb horrorfilm" – mondta korábban Zimány Linda.