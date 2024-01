Őrült bulira készültek a magyar sztárok, ami össze is jött nekik szerte az országban és néhányuknak luxusnyaralásokon, külföldön. Ilyenkor természetesen ők is számot vetnek, értékelik az évüket és tervezik a jövőjüket. Összeszedtük a legfrissebb híreket velük kapcsolatban: Kucsera Gábor például elárulta, ez volt az élete legnehezebb éve, de az is kiderült, kinek volt a legszebb. Erdélyi Mónika jó tanácsokkal látta el azokat, akik követik az életét a közösségi oldalán, míg Dárdai Blanka többek között L.L. Juniorról is osztott meg egy videót.