Orosz Barbara és párja 2023 márciusában házasodtak össze. A műsorvezető most elárulta, hogy már idén összeköltözhetnek.

A ház kulcsai már nálunk vannak, tavasszal kezdjük el átalakítani. Én persze rendszeresen járok le ezt-azt lemérni, felmérni, szakemberekkel egyeztetni. De olyan is van, hogy csak ácsorgom a leendő nappalinkban, és arról álmodozom, milyen lesz majd ott élni együtt... Hát, alig várjuk"– kezdte a BEST Magazinnak a TV2 sztárja.

"Flor maximálisan megbízik az ízlésemben. Így akár nélküle is megtervezhetném, hogy milyen legyen a fürdőszoba, vagy a nappali, és sorolhatnám. Mégsem teszem, mert fontos, hogy minden részletét együtt találjuk ki. A mi kapcsoltunk abszolút a kölcsönösségen, az egymás iránt érzett tiszteleten és szereteten alapszik. És szeretném, ha az otthonunk kettőnket tükrözné. Bár ezzel nem lesz gond, mert ugyanazokért a dolgokért rajongunk. A családunk szokta emlegetni, hogy nem is hasonlíthatnánk jobban. Egy az ízlésünk, az érdeklődési körünk, az értékrendünk, de még a tempónk is" – tette hozzá Orosz Barbara.