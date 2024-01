Rubint Réka és családja úgy döntött, hogy az ünnepeket most kivételesen nem itthon töltik, ezért még karácsony előtt elutaztak Thaiföldre. Bár Schobert Lara nem tartott velük, de ifj. Schobert Norbi magával vitte barátnőjét, akit ritkán mutat meg a nyilvánosságnak. A Farm VIP tavalyi győztese most szerelmes fotókon mutatta meg, milyen boldog a lánnyal.

Rubint Réka és Schobert Norbert második gyereke, Norbi 18 éves elmúlt, de még csak most talált rá az első komolyabb szerelem. Többször is beszélt arról, hogy nehezen megy számára az ismerkedés, ugyanis az ismertsége miatt nehezen szűri ki, hogy ki az, akit valójában ő érdekel. Majd nemrég elismerte, hogy sikerrel járt és van barátnője, akivel régóta ismerik egymást, de most mélyült el igazán a kapcsolatuk.

Bár egy ideig titkolta a kapcsolatot és nem igazán mutogatja a lányt a közösségi oldalán, most úgy döntött, hogy megosztja követőivel a legjobb pillanatait Thaiföldről, ahová családjával és barátnőjével, Petrával utazott. Schobert Norbi több szerelmes fotót is mutatott magukról, szemmel láthatólag nagy közöttük a szerelem.

