Völgyi Zsuzsi elárulta, boldogabb, mint valaha.

A félreértés egy cikk kapcsán keletkezett, amiben arról beszéltem, hogy milyen az életem gyermekemet egyedül nevelő anyaként. Az viszont, hogy Glória édesapjával elváltunk, korántsem jelenti azt, hogy szingli lennék. Tamással nagyon boldogok vagyunk, óriási terveink vannak az idei évre" – kezdte a Blikknek az énekesnő, aki közös projektre készül párjával.

A Völgyi Zsuzsi Acoustic nevű zenekaromban dolgozunk együtt, több dalt fel is vettünk már, így a fesztiválszezonra össze is fog állni egy olyan produkció, amit remélhetőleg a közönség is olyan örömmel fogad, mint amilyen szeretettel készítettük azt.

Kezdetben nem vállalták fel kapcsolatukat, nem akarták, hogy a korkülönbség miatt bántsák őket.

"Aztán rájöttem, hogy nincs miért bujkálnunk. Szeretjük egymást, boldogok vagyunk, a korkülönbség pedig egyáltalán nem érződik" – mondta Völgyi Zsuzsi.

Már csak azért sem, mert bár én vagyok a fiatalabb, sokkal érettebbnek számítok a koromnál, míg Zsuzsi a fiatalosabb, pörgősebb. A családunk is örömmel fogadta a kapcsolatunkat, nem volt ebből soha probléma, hiszen látják, milyen boldogok vagyunk. Édesanyám is az első perctől fogva elfogadta Zsuzsit, és a kislányával is nagyon jól kijövünk. Anyuval együtt szilvesztereztünk, a szeretteink támogatnak minket mindenben" – vette át a szót Kökény Tamás, aki azt is elárulta, szeretnének együtt élni, éppen egy olyan lakást keresnek, amiben elférnek hárman kényelmesen. A jövő miatt pedig egyáltalán nem aggódnak.

"Mi ezt a kapcsolatot nagyon komolyan gondoljuk, viszont fontos tudni, hogy nem aggódom a jövőn. Nem foglalkozom azzal, mi lesz húsz év múlva; most nagyon boldogok vagyunk, én pedig már csak a jelennel és a közeljövővel szeretnék foglalkozni, minden mást majd elrendez az élet... Még csak hullámvölgybe sem került soha a kapcsolatunk, sőt, annyira jó érzés, hogy Tamásnak is a zene a hivatása, így sosincs köztünk súrlódás azért, mert nem olyan munkarendben dolgozunk, mint a civil foglalkozású emberek. Egyet mondhatok: szakításról szó sincs, épp ellenkezőleg. Egyre erősebb a szerelmünk" – mesélte az Ázsia Expressz szereplője.